Курс валют на 8 декабря: в обменниках доллар и евро подешевели на 5 копеек

В пятницу, 8 декабря, на наличном рынке курс доллара по покупке и продаже не изменился. Евро в покупке не изменился, а в продаже потерял 5 копеек.

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Валютный рынок

В обменниках доллар подешевел на 4 копейки в покупке и на 5 копеек в продаже. Курс евро снизился на 5 копеек в покупке и на 2 копейки в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 36,90−37,45 грн. Евро покупают за 40,00 грн, а продают за 40,55 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 37,35−37,40, евро — 40,30−40,48 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 36,66−36,68 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 39,52−39,53 грн/евро.

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