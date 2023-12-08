За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 990 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 337 220 военных убитыми. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 7 декабря: 990 российских оккупантов, 8 танков и 20 БПЛА
► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Потери врага
- личного состава — около 337220 (+990) человек,
- танков — 5626 (+8) ед,
- боевых бронированных машин — 10508 (+26) ед,
- артиллерийских систем — 8057 (+12) ед,
- РСЗО — 919 (+0) ед,
- средства ПВО — 605 (+0) ед,
- самолетов — 324 (+0) ед,
- вертолетов — 324 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 6136 (+20),
- крылатые ракеты — 1571 (+0),
- корабли/катера — 22 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 10591 (+30) ед,
- специальная техника — 1159 (+3).
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Комментарии