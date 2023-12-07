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7 декабря 2023, 18:52 Читати українською

Apple обновляет iPad и MacBook Air в попытке остановить падение продаж — Bloomberg

Apple в начале следующего года готовит несколько новых моделей и обновлений, чтобы прекратить спад продаж Mac и iPad. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Apple в начале следующего года готовит несколько новых моделей и обновлений, чтобы прекратить спад продаж Mac и iPad.
Фото: pixabay.com

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По словам собеседников, говоривших на условиях анонимности, Apple планирует обновить iPad Air, iPad Pro и MacBook Air.

Новый iPad Air будет впервые доступен в двух размерах, а модель Pro получит OLED-экраны. MacBook Air будет оснащен более быстрым процессором M3.

На Mac и iPad приходится 15% доходов Apple, и они особенно сильно пострадали от понижения потребительских расходов на технику. Падение продаж iPad усилилось из-за нехватки новых моделей. Фактически, 2023 станет первым календарным годом в истории продукта, когда не было выпущено ни одной новой версии.

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В прошлом году были выпущены новые компьютеры Mac, но этот рынок сталкивается с кризисом после бума расходов, вызванного пандемией. В прошлом квартале продажи компьютеров Mac упали на 34% до $7,61 млрд, а доходы от продажи iPad — на 10% до $6,44 млрд.

Они также составляют меньшую долю от общего объема продаж Apple сейчас, а сервисы, когда-то вносившие незначительный вклад, теперь гораздо больше.

Apple надеется, что новые модели помогут восстановить спрос в будущем году. Ожидается, что iPad и аксессуары к ним появятся на рынке примерно в конце марта — вместе с iPadOS 17.4.

Компьютеры Mac разрабатываются вместе с MacOS 14.3. Обновленное программное обеспечение, вероятно, будет выпущено в период с конца января по февраль, но компьютеры поступят в продажу не раньше марта.

Источник: Минфин
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