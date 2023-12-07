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7 декабря 2023, 19:39 Читати українською

Германия предоставляет дополнительные 17 миллионов евро на жилье для ВПЛ

Сегодня, 7 декабря, между правительством Украины и немецким банком KfW подписано соглашение о выделении дополнительных 17 миллионов евро на льготные жилищные кредиты для внутренне перемещенных лиц. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Сегодня, 7 декабря, между правительством Украины и немецким банком KfW подписано соглашение о выделении дополнительных 17 миллионов евро на льготные жилищные кредиты для внутренне перемещенных лиц.
Фото: minre.gov.ua

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За счет указанных средств в 2024 году планируется выдать около 400 новых льготных жилищных кредитов.

Мы с удовольствием продолжаем наше сотрудничество с Украиной в сфере льготных жилищных кредитов для украинских внутренне перемещенных лиц. Первая часть этого проекта на общую сумму 25,5 млн евро была успешно внедрена в течение 2021−2022 годов. Вместе с нашими украинскими партнерами мы очень быстро увидели, что этот проект вызвал значительный интерес.

Именно поэтому сегодня мы объявили о дополнительной поддержке в размере 17 миллионов евро. Этот грант является составной частью немецко-украинского сотрудничества для развития, общая сумма которого только в 2023 году составила более 600 миллионов евро", — отметил постоянный заместитель чрезвычайного и полномочного посла Германии в Украине Тим Пранге.

Читайте также: В Минреинтеграции объяснили, каким категориям ВПЛ автоматически продолжат выплаты еще на полгода

Поддержка украинцев во время войны — абсолютный приоритет для банка KfW, поэтому учреждение продолжит стоять рядом с Украиной и ее гражданами, отметил директор представительства KfW в Украине Лоренц Гесснер.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Три літри
Три літри
7 декабря 2023, 20:17
#
Звідки в Німеччині ВПО? Саксонці біжать до Дрездена?

Ви там взагалі не відстрілюєте що пишете?
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