Цены на автогаз продолжают снижаться

Средняя цена на сжиженный газ в период с 6 по 7 декабря в сетях АЗС снизилась на 10 коп./л — до 35,87 грн/л. Об этом свидетельствуют данные ценового мониторинга рынка «Консалтинговой группы «А-95», сообщает enkorr.

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Больше всего — 1,5 грн/л — за прошедшие сутки сбросила сеть АЗС Motto — до 34,98 грн/л. В сетях Ovis и Mango литр автогаза подешевел на 1,09 и 0,5 грн — до 35,90 грн/л и 35,09 грн/л соответственно.

На 0,77 грн/л подешевел сжиженный газ также в сети Chipo, до 34,72 грн/л.

Автогаз в сетях U.GO, Катрал, Luxwen, «Авантаз 7» и других подешевел на 25−60 коп./л.

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Изменение розничных цен на АЗС с 6 по 7 декабря 2023 г., грн/л:

Напомним

«Минфин» писал, что в течение ноября средняя стоимость газа в рознице выросла на 30%, до 36,74 грн/л.