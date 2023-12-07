Основатель Bitzlato признался в отмывании $700 млн, Bitstamp торгует стейблокином EURCV: что нового на рынке

Основатель Bitzlato признался в отмывании $700 миллионов и согласился закрыть компанию

Основатель криптообменной платформы Bitzlato Анатолий Легкодимов признал себя виновным в переводе и отмывании преступных средств.

По данным прокуратуры, россиянину принадлежит контрольный пакет акций компании, служившей основным каналом для даркнет-торговцев и операторов программ-требователей.

В рамках соглашения о признании вины Легкодимов согласился закрыть Bitzlato и отказаться от каких-либо претензий на сумму около $23 млн, связанных с арестованными активами обменника.

Впервые информация о возможном соглашении топ-менеджера со следствием появилась в апреле, однако тогда сотрудники платформы назвали его недостоверным.

В прокуратуре отметили, что Bitzlato рекламировал себя как обменник с минимальной идентификацией пользователей, а также разрешал регистрировать аккаунты на «подставных лиц». Команда знала об использовании ее сервиса преступниками, добавила сторона обвинения.

Напомним, Анатолий Легкодымов был арестован в Майами 17 января. Через день работу обменника приостановили.

Bitstamp запустила торговлю стейблокином EURCV от Societe Generale

6 декабря 2023 г. в списке поддерживаемых активов на платформе Bitstamp появился стейблкоин EURCV. Банк Societe Generale представил его в апреле 2023 года.

Отметим, EURCV полностью обеспечен евро. Эмиссией актива занимается компания SG-FORGE, криптовалютное подразделение банка.

CEO Societe Generale Жан-Марк Стенгер заявил, что это важный шаг по пути к глобальному внедрению актива. Компания стала первым коммерческим банком, выпустившим собственный стейблкоин на открытый рынок.

«Криптовалютная экосистема в значительной степени сконцентрирована вокруг некоторых стейблкоинов, 90% из которых деноминированы в долларах США… В этой сфере, безусловно, есть место как для банка, так и для нашего актива, привязанного к евро», — цитирует слова Стенгера Financial Times.

Google позволит рекламировать криптовалютные ETF в 2024 году

Компания Google обновила политику по криптовалютным и сопутствующим товарам, для того, чтобы «уточнить сферу охвата и требования к рекламе криптовалютных ETF».

«Начиная с 29 января 2024 года рекламодатели, предлагающие криптовалютные трасты, ориентированные на США, могут рекламировать эти продукты и услуги, если они отвечают требованиям и сертифицированы Google», — говорится в заявлении.

Также в сообщении Google говорится, что криптовалютные ETF — это финансовые продукты, которые позволяют инвесторам торговать акциями траста, обладающего крупными пулами цифровой валюты.

Компания заявила, что рекламодатели должны соблюдать местное законодательство в любой области, на которую направлена их реклама.

Глава JPMorgan Chase заявил о необходимости заблокировать крипторынок

CEO банка JPMorgan Chase Джеймс Даймон заявил, что он обязательно заблокировал бы криптовалютный сектор, имея соответствующие полномочия. Этот тезис он озвучил на слушаниях в Банковском комитете Сената США 6 декабря 2023 года.

Таким образом, Даймон ответил на просьбу сенатора Элизабет Уоррен прокомментировать связь КНДР и ХАМАСа с криптовалютным сектором.

Напомним, в мае 2023 года в Минобороны США заявили, что Северная Корея финансирует ракетную программу украденными цифровыми активами.

Уоррен подчеркнула, что криптовалютный сектор стал своеобразным убежищем для террористов и диктаторов. На это Даймон ответил, что всегда категорически выступал против него.

«Настоящее предназначение криптоактивов — это преступники, торговцы наркотиками, а также те, кто отмывает „грязные“ деньги и уклоняется от уплаты налогов. Будь я на месте правительства, просто закрыл бы этот сектор», — отметил Даймон.