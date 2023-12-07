За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1120 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 336230 военных убитыми. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 6 декабря: 1120 российских оккупантов, 18 танков и 33 БПЛА
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Потери врага
- личного состава — около 336230 (+1120) человек,
- танков — 5618 (+18) ед,
- боевых бронированных машин — 10482 (+26) ед,
- артиллерийских систем — 8045 (+21) ед,
- РСЗО — 919 (+0) ед,
- средства ПВО — 605 (+0) ед,
- самолетов — 324 (+0) ед,
- вертолетов — 324 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 6116 (+33),
- крылатые ракеты — 1571 (+1),
- корабли /катера — 22 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 10561 (+29) ед,
- специальная техника — 1156 (+3).
Источник: Минфин
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