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7 декабря 2023, 9:33 Читати українською

єОселя: Украинцы взяли ипотечных кредитов на 8 миллиардов

Почти 5 500 украинских семей взяли кредиты на приобретение жилья по программе єОселя на общую сумму свыше 8 млрд грн. Об этом сообщила заместитель Министра экономики Украины Надежда Бигун.

Почти 5 500 украинских семей взяли кредиты на приобретение жилья по программе єОселя на общую сумму свыше 8 млрд грн.
Фото: depositphotos

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Кто получил кредит

По словам Бигуна, с начала действия программы украинцы уже взяли ипотечных кредитов на более 8 млрд грн. Почти 5,5 тысячи семей смогли приобрести при поддержке государства новую квартиру.

«65% ипотечных кредитов получили военнослужащие и силовики, 12% — педагоги и ученые, 9% — медики. Напомню, что представители этих профессий могут взять кредит по льготной ставке в 3%. Еще 14% кредитов на приобретение жилья было выдано украинцам на условиях массовой ипотеки — под 7%. Больше всего квартир было приобретено в Киевской области и в столице, впрочем, также активно покупают жилье по ипотечной программе в Ровенской, Винницкой, Волынской, Львовской областях, кроме того, возможностью приобрести новую квартиру пользуются и жители Харьковской, Николаевской, Запорожской областей», — отметила Бигун.

Читайте: «єОселя»: Сколько украинцев уже воспользовались программой

В частности, на прошлой неделе украинцы получили по программе єОселя 206 кредитов на 308 млн грн, среди которых:

  • кредиты под 3% получили 104 военнослужащих и силовиков, 18 педагогов, 17 медиков и 5 ученых;
  • кредиты под 7% получили 53 украинца без собственного жилья, 7 ВПЛ, 2 ветерана.

Чаще кредиты брали для приобретения жилья на вторичном рынке (162 кредитов) и у застройщика (39). Также пятеро украинцев взяли кредиты на покупку строящихся квартир.

Больше всего ипотечных кредитов взяли жильцы:

  • Киевской области — 67;
  • города Киева — 36;
  • Одесской — 12;
  • Львовской — 11;
  • Ровенской и Днепропетровской — по 10.

Напомним

Воспользоваться программой доступного кредитования сегодня могут как представители отдельных профессий, так и граждане, не имеющие собственности жилья или желающие улучшить его условия.

Для военнослужащих ВСУ по контракту, учителям, медикам и ученым льготная ставка составляет 3% годовых.

Для других категорий — участников боевых действий, ветеранов, ВПЛ, других граждан — ставка ипотеки составляет 7%.

Программа єОселя начала свою работу в октябре прошлого года. Реализовывают программу Минэкономики совместно с Минцифрой и ЧАО «Укрфинжилье».

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
0
eurousa
eurousa
7 декабря 2023, 11:12
#
І на 1.5 лярди баксів у польші
+
0
Lolik1837
Lolik1837
7 декабря 2023, 11:47
#
Мы с этими «льготными» условиями ипотеки начинаем один в один повторять не очень удачный пример РФ в этом вопросе.

Там тоже есть льготные условия в 4%- 5% для разных там льготных категорий — Ай тишников, молодых семей, семей с детьми , военных и т. д.
И вот там возникла проблема — эту льготную ипотеку под такой процент дают ТОЛЬКО в новостройках при покупках у застройщиков . А ТАКАЯ ЖЕ квартира в ЭТОМ ЖЕ ЖК и в ЭТОМ ЖЕ доме , но купленная уже у хозяина квартира , то есть уже вторичный рынок , не подходит под льготную ипотеку .
Там уже не льготный процент 4−6% , а целых 15−20%

И из-за этого возник перекос в цене . Теперь там цены на АНАЛОГИЧНЫЕ квартиры на первичном рынке , даже в состоянии квартиры «после строителей» НА 40% дороже от вторичного.

А мы теперь, на Украине , ни хрена выводов не сделали из этого . У нас 3% ставка только на жилье от застройщиков либо от хозяев , на вторичном рынке, но не старше год постройки дома чем 3 года. Но особенности нашего налогообложения такие , что если ты продаешь жилье владея им менее трех лет то у тебя будут дополнительные налоговые выплаты . То есть из-за налогов на вторичке мало кто будет продавать квартиру моложе 3-ех лет постройки.

И теперь у нас слаживается аналогичная ситуация — квартиры на первичке , подходящие под условия ипотеки «Е оселя» начинают дорожать тупо на ровном месте .

Мля, но ведь можно посмотреть на неудачный пример РФии и подкорректировать . Убрать это требование «до 3-ех лет»
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