єОселя: Украинцы взяли ипотечных кредитов на 8 миллиардов

Почти 5 500 украинских семей взяли кредиты на приобретение жилья по программе єОселя на общую сумму свыше 8 млрд грн. Об этом сообщила заместитель Министра экономики Украины Надежда Бигун.

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Кто получил кредит

По словам Бигуна, с начала действия программы украинцы уже взяли ипотечных кредитов на более 8 млрд грн. Почти 5,5 тысячи семей смогли приобрести при поддержке государства новую квартиру.

«65% ипотечных кредитов получили военнослужащие и силовики, 12% — педагоги и ученые, 9% — медики. Напомню, что представители этих профессий могут взять кредит по льготной ставке в 3%. Еще 14% кредитов на приобретение жилья было выдано украинцам на условиях массовой ипотеки — под 7%. Больше всего квартир было приобретено в Киевской области и в столице, впрочем, также активно покупают жилье по ипотечной программе в Ровенской, Винницкой, Волынской, Львовской областях, кроме того, возможностью приобрести новую квартиру пользуются и жители Харьковской, Николаевской, Запорожской областей», — отметила Бигун.

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В частности, на прошлой неделе украинцы получили по программе єОселя 206 кредитов на 308 млн грн, среди которых:

кредиты под 3% получили 104 военнослужащих и силовиков, 18 педагогов, 17 медиков и 5 ученых;

кредиты под 7% получили 53 украинца без собственного жилья, 7 ВПЛ, 2 ветерана.

Чаще кредиты брали для приобретения жилья на вторичном рынке (162 кредитов) и у застройщика (39). Также пятеро украинцев взяли кредиты на покупку строящихся квартир.

Больше всего ипотечных кредитов взяли жильцы:

Киевской области — 67;

города Киева — 36;

Одесской — 12;

Львовской — 11;

Ровенской и Днепропетровской — по 10.

Напомним

Воспользоваться программой доступного кредитования сегодня могут как представители отдельных профессий, так и граждане, не имеющие собственности жилья или желающие улучшить его условия.

Для военнослужащих ВСУ по контракту, учителям, медикам и ученым льготная ставка составляет 3% годовых.

Для других категорий — участников боевых действий, ветеранов, ВПЛ, других граждан — ставка ипотеки составляет 7%.

Программа єОселя начала свою работу в октябре прошлого года. Реализовывают программу Минэкономики совместно с Минцифрой и ЧАО «Укрфинжилье».