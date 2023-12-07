Национальный банк обновил свою организационную структуру и создал Управление по защите критической инфраструктуры. Об этом говорится в сообщении НБУ.
Нацбанк создал отдельное управление по защите критической инфраструктуры
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Что известно
Учитывая расширение функций защиты критической инфраструктуры в финансовом секторе и с целью повышения эффективности выполнения соответствующих задач по этому направлению Национальный банк создал в своей структуре отдельное управление.
Управление защиты критической инфраструктуры НБУ будет обеспечивать формирование и реализацию Национальным банком государственной политики в сфере защиты критической инфраструктуры и выполнять функции, возложенные на Национальный банк законом.
Управление защиты критической инфраструктуры входит в вертикаль подчинения «Платежные системы и денежное обращение», общее руководство которой осуществляет заместитель председателя Национального банка Алексей Шабан.
«Создание самостоятельного профильного управления будет способствовать обеспечению непрерывной работы объектов критической инфраструктуры финансового сектора, эффективной защиты от угроз и бесперебойного предоставления финансовых услуг населению», — сказал Шабан.
Национальный банк будет осуществлять поиск и отбор кандидата на вакантную должность начальника вновь созданного управления.
Комментарии - 10
Работа в НБУ на любой должности тебе не светит.
Публиковать штатное расписание с уровнем
зарплат только для того, чтобы ты в очередной
раз позубоскалил — никто не будет.
Интересная у тебя «патриотическая» позиция!
Но что ждать от человека, который писал что работает в ольгино на ботофабрике пригожина!!!
К сведению, НБУ не финансируется из бюджета,
но такие балаболлы, как ты, в такие мелочи не вникают…
Может тогда расскажешь кто и как и какими деньгами оплачивает содержание здания НБУ?
НЕ ПИШИ бред — как говорил один известный политик — …нет государственных денег, есть деньги налогоплательщиков! (с)
А всю свою отсебятину оставь для других!
«Значит прилетают „спонсоры“ с космоса…»
Если ничего не смыслишь ни в банковской тематике
ни в работе НБУ — лучше не позорься и не озвучивай
свой бред публично…
Тебе один раз написали о существующей реальности,
а тебя и дальше продолжает плющить от избытка глупости…
2 Так возьми и расскажи -за какие деньги функционирует эта организация?
Меня очень интересуют коммунальные расходы (в год) на содержание этого здания.
А пока тебе рассказать нечего -рекомендую перестать ХАМИТЬ и смотреть за своими высказываниями!
могу ещё раз публично озвучить существующую реальность:
НБУ не финансируется из государственного бюджета Украины,
чтобы вы тут не сочиняли на эту тему…
Может тогда расскажешь кто и как и какими деньгами оплачивает содержание здания НБУ?
НЕ ПИШИ бред — как говорил один известный политик — …нет государственных денег, есть деньги налогоплательщиков! (с)
А всю свою отсебятину оставь для других!