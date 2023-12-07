Нацбанк создал отдельное управление по защите критической инфраструктуры

Национальный банк обновил свою организационную структуру и создал Управление по защите критической инфраструктуры. Об этом говорится в сообщении НБУ .

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Что известно

Учитывая расширение функций защиты критической инфраструктуры в финансовом секторе и с целью повышения эффективности выполнения соответствующих задач по этому направлению Национальный банк создал в своей структуре отдельное управление.

Управление защиты критической инфраструктуры НБУ будет обеспечивать формирование и реализацию Национальным банком государственной политики в сфере защиты критической инфраструктуры и выполнять функции, возложенные на Национальный банк законом.

Управление защиты критической инфраструктуры входит в вертикаль подчинения «Платежные системы и денежное обращение», общее руководство которой осуществляет заместитель председателя Национального банка Алексей Шабан.

«Создание самостоятельного профильного управления будет способствовать обеспечению непрерывной работы объектов критической инфраструктуры финансового сектора, эффективной защиты от угроз и бесперебойного предоставления финансовых услуг населению», — сказал Шабан.

Национальный банк будет осуществлять поиск и отбор кандидата на вакантную должность начальника вновь созданного управления.