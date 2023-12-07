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7 декабря 2023, 8:37 Читати українською

Нацбанк создал отдельное управление по защите критической инфраструктуры

Национальный банк обновил свою организационную структуру и создал Управление по защите критической инфраструктуры. Об этом говорится в сообщении НБУ.

Национальный банк обновил свою организационную структуру и создал Управление по защите критической инфраструктуры.
Фото: depositphotos

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Что известно

Учитывая расширение функций защиты критической инфраструктуры в финансовом секторе и с целью повышения эффективности выполнения соответствующих задач по этому направлению Национальный банк создал в своей структуре отдельное управление.

Управление защиты критической инфраструктуры НБУ будет обеспечивать формирование и реализацию Национальным банком государственной политики в сфере защиты критической инфраструктуры и выполнять функции, возложенные на Национальный банк законом.

Управление защиты критической инфраструктуры входит в вертикаль подчинения «Платежные системы и денежное обращение», общее руководство которой осуществляет заместитель председателя Национального банка Алексей Шабан.

«Создание самостоятельного профильного управления будет способствовать обеспечению непрерывной работы объектов критической инфраструктуры финансового сектора, эффективной защиты от угроз и бесперебойного предоставления финансовых услуг населению», — сказал Шабан.

Национальный банк будет осуществлять поиск и отбор кандидата на вакантную должность начальника вновь созданного управления.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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Комментарии - 10

+
+15
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
7 декабря 2023, 8:49
#
Озвучьте «штатное расписание» этого подразделения и средний уровень зарплат «ответственных» служащих. И если можно -сколько это будет стоить в годовом исчислении.
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
7 декабря 2023, 9:27
#
GrugoriyHoland

Работа в НБУ на любой должности тебе не светит.

Публиковать штатное расписание с уровнем
зарплат только для того, чтобы ты в очередной
раз позубоскалил — никто не будет.
+
+15
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
7 декабря 2023, 9:38
#
Значит тебе, как гр Украины и налогоплательщику не интересны вопросы использования бюджетных денег группой «топ» чиновников, тем более когда в стране военное положение?
Интересная у тебя «патриотическая» позиция!
Но что ждать от человека, который писал что работает в ольгино на ботофабрике пригожина!!!
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
7 декабря 2023, 11:23
#
GrugoriyHoland

К сведению, НБУ не финансируется из бюджета,
но такие балаболлы, как ты, в такие мелочи не вникают…
+
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
7 декабря 2023, 11:31
#
Значит прилетают «спонсоры» с космоса и дают украинскую гривну на эту вакханалию?
Может тогда расскажешь кто и как и какими деньгами оплачивает содержание здания НБУ?
НЕ ПИШИ бред — как говорил один известный политик — …нет государственных денег, есть деньги налогоплательщиков! (с)
А всю свою отсебятину оставь для других!
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
7 декабря 2023, 11:41
#
GrugoriyHoland
«Значит прилетают „спонсоры“ с космоса…»

Если ничего не смыслишь ни в банковской тематике
ни в работе НБУ — лучше не позорься и не озвучивай
свой бред публично…

Тебе один раз написали о существующей реальности,
а тебя и дальше продолжает плющить от избытка глупости…
+
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
7 декабря 2023, 11:53
#
1 ПОЧЕМУ ТЫ ХАМИШЬ?
2 Так возьми и расскажи -за какие деньги функционирует эта организация?
Меня очень интересуют коммунальные расходы (в год) на содержание этого здания.
А пока тебе рассказать нечего -рекомендую перестать ХАМИТЬ и смотреть за своими высказываниями!
+
+15
SamBB
SamBB
7 декабря 2023, 10:55
#
Звичайний спосіб з роздуття кількості чиновників/нахлібників, які не будуть ні за що відповідати…
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
7 декабря 2023, 11:25
#
Для всех и каждого балабола форума Минфина в отдельности,
могу ещё раз публично озвучить существующую реальность:
НБУ не финансируется из государственного бюджета Украины,
чтобы вы тут не сочиняли на эту тему…
+
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
7 декабря 2023, 11:31
#
Значит прилетают «спонсоры» с космоса и дают украинскую гривну на эту вакханалию?
Может тогда расскажешь кто и как и какими деньгами оплачивает содержание здания НБУ?
НЕ ПИШИ бред — как говорил один известный политик — …нет государственных денег, есть деньги налогоплательщиков! (с)
А всю свою отсебятину оставь для других!
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