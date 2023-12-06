Курс валют на вечер 6 декабря: доллар без изменений, евро немного выросло

К закрытию межбанка курс доллара в покупке и продаже не изменился, хотя и рос в течение дня. Евро подорожало на 1 копейку в покупке и на 2 копейки в продаже.

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Валюта Открытие 6 декабря Закрытие 6 декабря Изменения доллар 36,69/36,71 36,69/36,71 0/0 евро 39,59/39,60 39,60/39,62 ½

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 36,90−37,45 грн. Евро покупают за 40,00 грн., а продают за 40,65 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 37,35−37,45, евро — 40,35−40,50 грн.

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