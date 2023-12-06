К закрытию межбанка курс доллара в покупке и продаже не изменился, хотя и рос в течение дня. Евро подорожало на 1 копейку в покупке и на 2 копейки в продаже.
Курс валют на вечер 6 декабря: доллар без изменений, евро немного выросло
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Открытие 6 декабря
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Закрытие 6 декабря
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Изменения
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36,69/36,71
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36,69/36,71
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0/0
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39,59/39,60
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39,60/39,62
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½
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 36,90−37,45 грн. Евро покупают за 40,00 грн., а продают за 40,65 грн.
По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 37,35−37,45, евро — 40,35−40,50 грн.
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Источник: Минфин
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