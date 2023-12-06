НБУ представил оборотную памятную монету, посвященную Командованию объединенных сил ВСУ (фото)

В День Вооруженных Сил Украины, 6 декабря, в Национальном банке прошла презентация новой оборотной памятной монеты «Командование объединенных сил Вооруженных Сил Украины». Об этом сообщает пресс-служба НБУ .

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Эта монета продолжает серию «Вооруженные Силы Украины» и посвящена Командованию объединенных сил Вооруженных сил Украины — отдельному органу военного управления стратегического уровня всеми межвидовыми и межведомственными группировками войск (сил) для проведения объединенных операций по заданию Верховного Главнокомандующего и Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

Оборотную памятную монету «Командование объединенных сил Вооруженных сил Украины» НБУ вводит в наличный оборот 6 декабря 2023 года.

Презентовали новую монету глава Нацбанка Андрей Пышный и командующий объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.

Дизайн

Аверс монеты — идентичен аверсу оборотной монеты номиналом 10 гривен образца 2018 года, на нем в центре в обрамлении древнерусского орнамента размещены номинал монеты, год чеканки и герб Украины.

На реверсе монеты в центре изображена эмблема Командования объединенных сил Вооруженных Сил Украины.

Как и все другие оборотные монеты Украины, оборотная памятная монета «Командование объединенных сил Вооруженных Сил Украины» обязательна к приему по ее номиналу для всех видов наличных платежей и зачисления на счета.

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Характеристики

Монета номиналом 10 гривен изготовлена из сплава на основе цинка с никелевым покровом,

масса — 6,4 г,

диаметр — 23,5 мм,

тираж — 10 000 000 штук (в том числе 500 000 штук в сувенирной упаковке).

Группа монеты — рифленая.

Дизайн реверса монеты выполнила Татьяна Балута. Скульптор — Владимир Демьяненко.

Оборот

Нацбанк будет подкреплять оборотными памятными монетами банки и СИТ-компании для выдачи их клиентам. Эти монеты будут приниматься от клиентов как обычные оборотные монеты номиналом 10 гривен. Постепенно в наличное обращение будет введено около 10 млн штук таких оборотных памятных монет.

В то же время, часть тиража оборотной памятной монеты «Командование объединенных сил Вооруженных Сил Украины» будет сформирована в специально оформленные ролики. В ролик будет входить 25 оборотных памятных монет «Командование объединенных сил Вооруженных сил Украины».

На специально оформленной сувенирной бумаге, в которой упакован каждый ролик, размещено изображение эмблемы Командования объединенных сил Вооруженных сил Украины. Тираж роликов — 20 тысяч штук.

Где купить

Купить оборотную памятную монету «Командование объединенных сил Вооруженных Сил Украины» можно в интернет-магазине нумизматической продукции Национального банка. В общей сложности через интернет-магазин будет реализовано десять тысяч роликов, которые будут доступны с первого дня продажи.

Кроме того, монета будет постепенно реализовываться и банками-дистрибьюторами (Укргазбанк, Радабанк, Таскомбанк, Приватбанк) по мере их отгрузки Банкнотно-монетным двором НБУ.