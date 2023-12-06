По состоянию на декабрь вкладчики банков-банкротов получили более 3 млрд грн

3 053,5 млн грн — именно столько выплатил Фонд гарантирования вкладов физических лиц ликвидируемым вкладчикам банков за 11 месяцев 2023 года. Только за ноябрь вкладчики этих банков получили 88,3 млн грн гарантированного возмещения. Об этом говорится в сообщении Фонда.