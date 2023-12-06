3 053,5 млн грн — именно столько выплатил Фонд гарантирования вкладов физических лиц ликвидируемым вкладчикам банков за 11 месяцев 2023 года. Только за ноябрь вкладчики этих банков получили 88,3 млн грн гарантированного возмещения. Об этом говорится в сообщении Фонда.
По состоянию на декабрь вкладчики банков-банкротов получили более 3 млрд грн
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Выплаты можно получить тремя способами: через приложение «Дия» в смартфоне, дистанционно через банк-агент и непосредственно в отделении банка-агента.
С начала основания Фонда сумма выплат гарантированного возмещения составила 104 544,2 млн грн.
Напомним, выплату гарантированного возмещения Фонд осуществляет с собственных ресурсов. По состоянию на 1 декабря он накопил около 28,4 млрд грн.
Источник: Минфин
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