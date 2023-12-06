Укрпочта вводит в обращение благотворительную почтовую марку «Подарки Святого Николая» (фото)

6 декабря Украина впервые отмечает День святого Николая. По этому поводу Укрпочта представила благотворительную почтовую марку «Подарки Святого Николая». Об этом сообщает пресс-служба Укрпочты.

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Подробности

Погашение специальным штемпелем «Первый день» проходит в Киеве на правом и левом берегах города: на главпочтамте, который находится на Майдане Незалежности, и на Левобережном почтамте.

Спецпогашение происходит во всех регионах Украины. В то же время, штемпели временно оккупированных территорий, А Р Крым и Севастополя будут работать на Киевском главпочтамте; штемпель Луганской области прикреплен к городу Доброполье (Донецкая область).

Стоимость

По сообщению пресс-службы, тираж почтовой марки составляет 600 тысяч экземпляров. Марка с номиналом М стоит 18 грн и соответствует тарифу на пересылку неприоритетного простого письма массой до 250 г в пределах Украины. К этой стоимости добавляется +5,00 грн в качестве благотворительной составляющей. Цена марочного листа — 115 грн.

Также сообщается, что в почтовую марку «Укрпочта» по традиции выпустила конверт «Первый день» и художественную карточку.