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6 декабря 2023, 12:38 Читати українською

Поступления в местные бюджеты в этом году увеличились на 15%

Нынешние показатели выполнения местных бюджетов имеют положительную динамику по сравнению с показателями в прошлом году. В частности, поступления в местные бюджеты увеличились на 15% или почти на 53 млрд грн. Об этом заявил первый заместитель министра финансов Денис Улютин, передает пресс-служба Министерства финансов.

Нынешние показатели выполнения местных бюджетов имеют положительную динамику по сравнению с показателями в прошлом году.
Фото: НБУ

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По его словам, наблюдается постепенное возвращение к предыдущим темпам роста доходной части местных бюджетов.

«По состоянию на 1 декабря 2023 года в общий фонд местных бюджетов, без учета межбюджетных трансфертов, поступило 407,3 млрд грн или на 52,8 млрд грн (+15%) больше по сравнению с соответствующим периодом 2022 года. И что важно — капитальные расходы составляют 187 млрд грн, а это почти 26% всех расходов местных бюджетов. Должны понимать, насколько большой ресурс есть сегодня у местных бюджетов и он должен быть направлен на обеспечение качества жизни жителей территориальной общины», — сообщил Улютин.

Также он отметил, что сейчас продолжается работа по усилению финансовой способности органов местного самоуправления. В частности, идет работа над усовершенствованием бюджетного и налогового законодательства, разработан проект закона о предоставлении дополнительных полномочий органам местного самоуправления в части администрирования местных налогов и сборов, который сейчас прорабатывают заинтересованные органы.

«Также запланировано усовершенствование механизма горизонтального выравнивания налоговой способности местных бюджетов с учетом обновленных полномочий местных органов власти», — добавил Улютин.

Он также подчеркнул, что на следующий год запланирован ряд трансфертов, направленных на восстановление регионов и поддержку населения, в том числе предусмотрено 33,4 млрд грн дополнительной дотации местным бюджетам, наиболее пострадавшим в период войны.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Genna Smatko
Genna Smatko
6 декабря 2023, 13:11
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Тому центр виріщив їх трохи подоїти з 1 жовтня.
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