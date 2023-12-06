Программа «Прихисток»: на выплаты направили еще 62 миллиона гривен

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О чем идет речь

Речь идет о возмещении стоимости коммунальных услуг владельцам жилья, бесплатно приютивших внутренне перемещенных лиц в сентябре этого года.

Средства будут перечислены участникам программы в Днепропетровской, Киевской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Харьковской, Херсонской и Хмельницкой областях.

«Таким образом, компенсации за сентябрь этого года в рамках реализации программы „Прихисток“ уже полностью профинансированы. Общая сумма компенсации составляет более 105 миллионов гривен», — подытожили в министерстве.

Как работает программа

Как сообщалось, программа предусматривает возмещение расходов на коммунальные услуги в размере около 450 грн в месяц (14,77 грн в день) за безвозмездное размещение одного переселенца. Такие выплаты производятся за счет средств Общества Красного Креста Украины.

Чтобы принять участие в программе нужно зарегистрироваться на сайте «Прихисток» .