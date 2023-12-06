За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1270 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 335 110 военных убитыми. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 5 декабря: 1270 российских оккупантов, 13 танков и 51 БПЛА
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Потери врага
- личного состава — около 335110 (+1270) человек,
- танков — 5600 (+13) ед,
- боевых бронированных машин — 10456 (+40) ед,
- артиллерийских систем — 8024 (+37) ед,
- РСЗО — 919 (+6) ед,
- средства ПВО — 605 (+0) ед,
- самолетов — 324 (+1) ед,
- вертолетов — 324 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 6083 (+51),
- крылатые ракеты — 1570 (+0),
- корабли /катера — 22 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 10532 (+49) ед,
- специальная техника — 1153 (+5)
Источник: Минфин
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