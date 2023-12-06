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6 декабря 2023, 8:50 Читати українською

Правительство Кипра поручило банкам прекратить все операции с российским рублем

Правительство Кипра обязало местные банки прекратить все операции с российским рублем, а также приступило к проверкам в местных юридических компаниях из-за возможных злоупотреблений процедурой ускоренной регистрации бизнеса для россиян. Об этом пишет «Бизнес.Цензор» со ссылкой на Cyprus Mail.

Правительство Кипра обязало местные банки прекратить все операции с российским рублем, а также приступило к проверкам в местных юридических компаниях из-за возможных злоупотреблений процедурой ускоренной регистрации бизнеса для россиян.
Фото: depositphotos

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Причина принятия решений

Соответствующие решения были приняты из-за решения США направить в эту страну команду сотрудников ФБР и Агентства по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCen) для участия в рассмотрении 29 судебных дел, связанных с обходом санкций в отношении россии.

Издание отмечает, что решение о прекращении сделок с российской валютой и участии американских специалистов в расследовании дел было принято после публикации расследования Международного консорциума журналистских расследований (ICIJ), которое может свидетельствовать о нарушении санкционного режима в отношении россии на Кипре.

Расследование ICIJ было обнародовано 14 ноября. Среди прочего, в нем говорится об инвестициях российских бизнесменов на острове и скандале, связанном с «золотыми паспортами». По данным журналистов, обходить санкции россиянам помогали сотрудники кипрского подразделения PricewaterhouseCoopers.

После публикации расследования ICIJ на Кипре прекратили работать выпущенные в россии карты китайской платежной системы UnionPay. В Минфине Кипра заявляли, что блокирование карт не было указанием правительства для финансовых институтов. По словам представителя ведомства, прекращение работы UnionPay является «односторонним решением поставщика платежных услуг в соответствии с его собственной политикой оценки рисков».

На прошлой неделе заместитель представителя правительства Кипра Яннис Антониу заявил, что правительство страны намерено обновить систему надзора за регистрацией бизнеса, а также будет способствовать расследованию возможных фактов нарушения санкций.

«Мы хотим избавиться от обвинений в том, что Кипр является местом, где происходит отмывание денег», — сказал он.

Антониу добавил, что государство работает над тем, чтобы убедить инвесторов в том, что Кипр является серьезным инвестиционным направлением, в котором предлагаются профессиональные услуги.

В расследовании утверждается, что «финансовые организации на Кипре, включая бухгалтерскую компанию PwC, пытались быть на шаг впереди угрожающих санкций».

Источник: Минфин
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