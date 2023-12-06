Укрзализныця с 10 декабря повысит стоимость билетов на международные перевозки

Укрзализныця повысит стоимость билетов на международные пассажирские перевозки от 3% до 72% в зависимости от направления для продолжения обновления подвижного состава. Об этом сообщила пресс-служба УЗ.

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Причина повышения

«Убытки от пассажирских перевозок составляют более 12 млрд грн. Изменение тарифов позволит Укрзализныце удержать на текущем уровне стоимость билетов для проезда в сообщениях внутри страны, а также продолжить модернизацию подвижного состава, которая продолжается даже во время широкомасштабного вторжения», — говорится в релизе компании во вторник.

Какие маршруты подорожают

Согласно ему стоимость билетов на самый дефицитный поезд Киев — Варшава — Киев вырастет на 72%, однако будут доступны более дешевые альтернативные варианты на этом направлении, цена которых вырастет не так существенно.

В частности, в зависимости от класса места стоимость проезда в Хелм, откуда можно пересесть на Варшаву, и в обратном направлении вырастет: на поезда из Днепра — в пределах 4−11%, из Харькова — 17−48%, из Киева — 15−47% .

Кроме того, в пределах 3% вырастет стоимость проезда в ночных поездах в Вену и Перемышль.

На проезд в «Интерсити+» Киев — Перемышль — Киев цена увеличится на 26%, а в ночном поезде Одесса — Перемышль — Одесса — в диапазоне 37−49%.

В компании сообщили, что без изменений останется стоимость билетов на поезда в Кишинев и Будапешт, а также на социально важные пригородные перевозки.

Новые тарифы начнут действовать с введением нового графика движения пассажирских поездов — с 10 декабря 2023 года.