С начала старта правительственной программы «єОселя» 5 439 украинских семей получили кредиты на сумму более 8 млрд грн. Об этом говорится в сообщении правительства.
«єОселя»: Банки выдали льготных кредитов на 8 миллиардов
► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах
Только за прошлую неделю выдано 206 кредитов на общую сумму 307,7 млн грн. Среди получателей:
- 104 военнослужащих и силовиков;
- 18 педагогов;
- 17 медиков;
- 5 ученых;
- 53 семьи без собственного жилья;
- 7 ВПЛ;
- 2 ветерана.
Напомним
Программа «єОселя» начала свою работу в октябре прошлого года. Банками-партнерами «єОселя» являются Ощадбанк, Приватбанк, Укргазбанк, Глобус банк, Скай Банк, Укрэксимбанк и Сенс Банк.
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 3 незарегистрированных посетителя.
Комментарии