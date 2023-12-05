Nvidia планирует построить в Японии экосистему искусственного интеллекта

Nvidia, являющаяся лидером на фондовом рынке США, планирует построить экосистему искусственного интеллекта в Японии. Гендиректор компании ищет местных партнеров по созданию фабрик ИИ. Об этом пишет Bloomberg.

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Nvidia создаст исследовательскую лабораторию искусственного интеллекта в Японии и будет инвестировать в местные стартапы, а также будет обучать общественность пользоваться искусственным интеллектом.

Графические чипы Nvidia, обрабатывающие большие объемы данных, выполняя параллельные вычисления, стали ведущим инструментом для ИИ. Цены на чипы Nvidia резко выросли, поскольку компании и правительства борются за развитие собственных технологий ИИ.

Акции Nvidia за последний месяц упали на 0,53%, но всего за год бумаги прибавили почти 174%.

Динамика цены на акции Nvidia / Скриншот Google

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