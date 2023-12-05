Вклад украинских беженцев в экономику Эстонии превышает расходы на них

Вклад украинцев в экономику Эстонии посредством налогов и потребления превышает расходы на выплаты социальной помощи и другую финансовую помощь. Об этом заявили эстонские экономисты, сообщает ERR.

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По словам главного экономиста Bigbank Рауля Эаметса, украинские беженцы оказали положительное влияние на эстонскую экономику.

«Если сравнивать суммы, которые украинские беженцы получают в виде социальных выплат, то они значительно меньше, чем украинцы возвращают эстонской экономике в виде налогов или в результате потребительской деятельности», — заявил он.

Он добавил, что суммы социальных выплат украинцам со временем будут сокращаться. Пока многие работают не по специальности. Овладев эстонским языком в соответствии с местным законодательством, они смогут занять высокооплачиваемые должности, что поможет преодолеть нехватку рабочей силы, например, в сферах образования и здравоохранения.

«Большинство украинских беженцев идет работать в обрабатывающую промышленность — это в целом свойственно всем нашим клиентам, поскольку речь идет об очень большом секторе экономики. Далее в этом рейтинге торговля, административная работа и обслуживание», — объяснила представительница эстонской Кассы по безработице Катрин Лийваметс.

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Украинские беженцы в Эстонии

Отмечается, что поток украинских беженцев в Эстонию с самого начала полномасштабного российского вторжения значительно сократился. С февраля 2022 года по декабрь 2023 года страна приняла 153 322 украинца.

Сколько из них осталось — неизвестно. Большинство беженцев — женщины, дети и пенсионеры, отсюда и высокие показатели социальных выплат: 251 млн. евро с первого квартала 2022 года до третьего квартала 2023 года.

Всего работу в Эстонии нашли 28 115 украинцев, средняя зарплата составляет 1393 евро. На 31 октября этого года в стране насчитывалось 4112 безработных граждан Украины. Это чуть больше 8% от общего количества нетрудоустроенных жителей страны.