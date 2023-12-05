Из Ощадбанка ушел независимый член наблюдательного совета

Из Ощадбанка по собственному желанию ушел независимый член наблюдательного совета Антон Пятигин. Об этом пишет Интерфакс-Украина.

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Пятигин работал на этой должности более двух лет. На его место пока не нашли кандидатуру.

Согласно информации на сайте Ощадбанка, Пятигин имеет 15-летний управленческий опыт, в том числе более 9 лет работы в международной консалтинговой компании McKinsey&Company в более чем 10 странах, в том числе США, государствах Ближнего Востока, Африки, Центральной и Восточной Европы.

Он возглавлял работу над стратегиями для крупнейших банков в Украине и других странах и являлся лидером проектов по трансформации крупных банков, диджитализации, модернизации операционной модели, а также стресс-тестирования.

Вне консалтинговой деятельности Пятигин работал над развитием новых проектов и привлечением инвестиций.

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