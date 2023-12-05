Одежда, еда и техника: сколько украинцы в среднем потратили на «Черную пятницу» (исследование)

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«В этом году мы традиционно увидели рост спроса на базовые категории товаров, такие как одежда и электроника. В то же время пользователи чаще выбирали услугу бесплатной доставки, чем когда-либо. Количество заказов с этой акцией выросло почти на 70%, а без нее — на 40%. Это означает, что бесплатная доставка становится все более распространенным сервисом и все больше покупателей ожидают увидеть ее во время шопинга», — комментируют в пресс-службе компании.

Отправление из украинских интернет-магазинов:

Наибольший прирост по количеству заказов наблюдается в следующих категориях:

Одежда и обувь — +250% отправлений;

Пищевые продукты (включая алкоголь) — +118%;

Мультикатегории — +95%;

Красота и здоровье — +79%;

Техника и электроника — +64%.

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Средний чек по этим категориям:

Одежда и обувь — 1900 грн;

Пищевые продукты (включая алкоголь) — 1900 грн;

Мультикатегории — 1200 грн;

Красота и здоровье — 800 грн;

Техника и электроника — 3000 грн;

Отправка из международных интернет-магазинов:

Рост количества отправлений:

Техника и электроника — +114%;

Товары для дома — +57%;

Красота и здоровье — +53%;

Средний чек по этим категориям: