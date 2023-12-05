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5 декабря 2023, 14:37 Читати українською

Одежда, еда и техника: сколько украинцы в среднем потратили на «Черную пятницу» (исследование)

В течение нынешних распродаж на «Черную пятницу» украинцы больше покупали одежду и электронику. Об этом говорится в исследовании компании Meest ПОЧТА.

В течение нынешних распродаж на «Черную пятницу» украинцы больше покупали одежду и электронику.
Фото: depositphotos

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«В этом году мы традиционно увидели рост спроса на базовые категории товаров, такие как одежда и электроника. В то же время пользователи чаще выбирали услугу бесплатной доставки, чем когда-либо. Количество заказов с этой акцией выросло почти на 70%, а без нее — на 40%. Это означает, что бесплатная доставка становится все более распространенным сервисом и все больше покупателей ожидают увидеть ее во время шопинга», — комментируют в пресс-службе компании.

Отправление из украинских интернет-магазинов:

Наибольший прирост по количеству заказов наблюдается в следующих категориях:

  • Одежда и обувь — +250% отправлений;
  • Пищевые продукты (включая алкоголь) — +118%;
  • Мультикатегории — +95%;
  • Красота и здоровье — +79%;
  • Техника и электроника — +64%.

Читайте: «Черная пятница»: в monobank рассказали, что чаще всего покупали украинцы

Средний чек по этим категориям:

  • Одежда и обувь — 1900 грн;
  • Пищевые продукты (включая алкоголь) — 1900 грн;
  • Мультикатегории — 1200 грн;
  • Красота и здоровье — 800 грн;
  • Техника и электроника — 3000 грн;

Отправка из международных интернет-магазинов:

Рост количества отправлений:

  • Техника и электроника — +114%;
  • Товары для дома — +57%;
  • Красота и здоровье — +53%;

Средний чек по этим категориям:

  • Техника и электроника (включая мелкие детали) — 1150 грн;
  • Товары для дома — 2150 грн;
  • Красота и здоровье — 1700 грн.
Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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mlp711141
mlp711141
5 декабря 2023, 16:18
#
Я ни копейки и ни гроша
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