В течение нынешних распродаж на «Черную пятницу» украинцы больше покупали одежду и электронику. Об этом говорится в исследовании компании Meest ПОЧТА.
Одежда, еда и техника: сколько украинцы в среднем потратили на «Черную пятницу» (исследование)
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«В этом году мы традиционно увидели рост спроса на базовые категории товаров, такие как одежда и электроника. В то же время пользователи чаще выбирали услугу бесплатной доставки, чем когда-либо. Количество заказов с этой акцией выросло почти на 70%, а без нее — на 40%. Это означает, что бесплатная доставка становится все более распространенным сервисом и все больше покупателей ожидают увидеть ее во время шопинга», — комментируют в пресс-службе компании.
Отправление из украинских интернет-магазинов:
Наибольший прирост по количеству заказов наблюдается в следующих категориях:
- Одежда и обувь — +250% отправлений;
- Пищевые продукты (включая алкоголь) — +118%;
- Мультикатегории — +95%;
- Красота и здоровье — +79%;
- Техника и электроника — +64%.
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Средний чек по этим категориям:
- Одежда и обувь — 1900 грн;
- Пищевые продукты (включая алкоголь) — 1900 грн;
- Мультикатегории — 1200 грн;
- Красота и здоровье — 800 грн;
- Техника и электроника — 3000 грн;
Отправка из международных интернет-магазинов:
Рост количества отправлений:
- Техника и электроника — +114%;
- Товары для дома — +57%;
- Красота и здоровье — +53%;
Средний чек по этим категориям:
- Техника и электроника (включая мелкие детали) — 1150 грн;
- Товары для дома — 2150 грн;
- Красота и здоровье — 1700 грн.
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