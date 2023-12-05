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5 декабря 2023, 14:20 Читати українською

AT&T выбрала Ericsson, а не Nokia для построения новой сети в США

Американская AT&T заключила соглашение на $14 миллиардов со шведской компанией Ericsson для постройки новой телекоммуникационной сети, которая охватит 70% беспроводного трафика в США. На фоне этой информации акции Ericsson подскочили на 9%, а бумаги конкурента Nokia упали на 8%. Об этом пишет Reuters.

Американская AT&T заключила соглашение на $14 миллиардов со шведской компанией Ericsson для постройки новой телекоммуникационной сети, которая охватит 70% беспроводного трафика в США.

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AT&T изучала рынок и выбрала именно шведскую компанию, а не финскую Nokia, для соглашения на поставку оборудования с использованием новой технологии Open RAN, которая позволит к 2026 году покрыть большую часть рынка мобильной связи в Соединенных Штатах.

Пятилетнее соглашение на $14 миллиардов увеличит долю Ericsson в одном из крупнейших телекоммуникационных игроков в мире и снизит присутствие конкурента Nokia на северо-американском рынке.

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Акции Ericsson подскочили на 9% и были на грани до обновления максимума. На момент написания материала стоимость бумаг составляет 57,06 шведских крон ($5,47). Рост за последний месяц составляет 12%.

Акции Nokia стоят 2,76 евро. Падение за сутки составляет 8%, а за месяц -14,22%.

Open RAN — это новая технология, которая позволит значительно сократить затраты для операторов связи.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Qwerty1999
Qwerty1999
5 декабря 2023, 15:56
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Побеждает лучшее оборудование…
Nokia конечно же молодцы,
но Ericsson — лучшие…
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