AT&T выбрала Ericsson, а не Nokia для построения новой сети в США

Американская AT&T заключила соглашение на $14 миллиардов со шведской компанией Ericsson для постройки новой телекоммуникационной сети, которая охватит 70% беспроводного трафика в США. На фоне этой информации акции Ericsson подскочили на 9%, а бумаги конкурента Nokia упали на 8%. Об этом пишет Reuters.

►Подписывайтесь на страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

AT&T изучала рынок и выбрала именно шведскую компанию, а не финскую Nokia, для соглашения на поставку оборудования с использованием новой технологии Open RAN, которая позволит к 2026 году покрыть большую часть рынка мобильной связи в Соединенных Штатах.

Пятилетнее соглашение на $14 миллиардов увеличит долю Ericsson в одном из крупнейших телекоммуникационных игроков в мире и снизит присутствие конкурента Nokia на северо-американском рынке.

Читайте также: Цена акций Coinbase выросла в три раза в 2023 году

Акции Ericsson подскочили на 9% и были на грани до обновления максимума. На момент написания материала стоимость бумаг составляет 57,06 шведских крон ($5,47). Рост за последний месяц составляет 12%.

Акции Nokia стоят 2,76 евро. Падение за сутки составляет 8%, а за месяц -14,22%.

Open RAN — это новая технология, которая позволит значительно сократить затраты для операторов связи.