В ноябре общая рыночная капитализация криптовалют выросла на 11% — Binance Research

Общая рыночная капитализация криптовалют показала рост на 11% в течение месяца, что было вызвано активной рыночной динамикой, особенно заметной в первой половине ноября, после чего рынок вошел в период колебаний. Об этом говорится в аналитическом отчете Binance Research за ноябрь 2023 года.

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В этом контексте, два ключевых игрока — SOL и LINK — выделились, продемонстрировав самые большие взлеты среди десяти ведущих криптовалют. В частности, SOL увеличилось на 69%, в то время как LINK на 29%. Эти рости отразились на значительном институциональном интересе, что видно из цен на GSOL и GLINK, которые достигли соответственно 800% и 200%.

Отмечается, что комиссии по транзакции в Bitcoin превысили аналогичные показатели Ethereum, показывая наибольшую разницу за последние два года, что свидетельствует о возобновлении интереса к протоколу Ordinals и растущей активности на Bitcoin.

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Рынок Solana также продемонстрировал рост объемов DEX на 166% между октябрем и ноябрем. Это сопровождалось увеличением ежедневной активности и рыночной капитализации токена SOL, а также повышением DeFi TVL более чем на 101%.

Polygon zkEVM сделал важный шаг вперед в ноябре, увеличив общий объем заблокированных средств (TVL) до $107,8 млн, что составляет 47,2% прирост в месячном измерении. Этот прогресс, обусловленный ключевыми разработками и фокусом Polygon на ZK-пространстве, стимулирует растущий интерес к его экосистеме.