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5 декабря 2023, 12:24 Читати українською

С начала года правительство привлекло от продажи ОВГЗ на аукционах почти 521 млрд грн — НБУ

За 11 месяцев 2023 года Правительство Украины привлекло от размещения ОВГЗ на аукционах 368 765,0 млн грн, $3 385,3 млн и 709,3 млн евро. Об этом говорится в сообщении НБУ.

За 11 месяцев 2023 года Правительство Украины привлекло от размещения ОВГЗ на аукционах 368 765,0 млн грн, $3 385,3 млн и 709,3 млн евро.
Фото:depositphotos

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Погашение по внутренним долговым государственным ценным бумагам

На погашение по внутренним долговым государственным ценным бумагам за этот период направлено 216 034,2 млн грн, $3 175,3 млн и 588,0 млн евро.

В течение января-ноября 2023 заимствование Министерства финансов на внутреннем долговом рынке на 164 980,9 млн грн в эквиваленте превышали выплаты по облигациям внутреннего государственного займа, в частности в ноябре — на 24 450,3 млн грн в эквиваленте. Роловер вложений в ОВГЗ по итогам 11 месяцев 2023 года составляет 140% по номиналу во всех валютах по текущему официальному курсу.

В ноябре максимальная доходность ОВГЗ, размещаемых на аукционах, составила в гривне 18,90% годовых и в долларах США — 4,70% годовых. Размещение ОВГЗ, номинированных в евро, в ноябре не производилось.

Читайте: Октябрь на рынке ОВГЗ: топ-5 самых популярных выпусков у частных инвесторов

Активизировать внутренний долговой рынок удалось благодаря совместным усилиям правительства и Национального банка.

В целом с начала полномасштабной войны до 30 ноября 2023 правительством на первичных аукционах было привлечено 521 155,6 млн грн, $5 314,3 млн и 1 686,7 млн евро, а на погашение за ОВГЗ направлено 429 371,9 млн грн, $5 968,6 млн и 1 250,6 млн евро.

У кого самый большой портфель ОВГЗ

Наибольший объем этих ценных бумаг по-прежнему сконцентрирован банками — первичными дилерами.

Вторым по объему является портфель военных облигаций в собственности граждан и бизнеса Украины. На 1 декабря он составлял:

  • 33 692,8 млн грн или 26,9 % от общего объема приобретенных гривневых военных ОВГЗ (по состоянию на 1 ноября — 23 882,9 млн грн или 23,8%);
  • $1 022,0 млн или 60,3% от общего объема военных ОВГЗ, номинированных в дол. США (на 1 ноября — $808,3 млн или 54,1%);
  • 101,0 млн. евро или 17,1% от общего объема ОВГЗ, номинированных в евро (на 1 ноября — 98,6 млн евро или 16,7%).

Общий портфель военных облигаций в собственности физических и юридических лиц на 1 декабря составил 74,9 млрд грн в эквиваленте по сравнению с 34,5 млрд грн в эквиваленте на 1 января 2023 года.

Объем военных облигаций внутреннего государственного займа в собственности нерезидентов на 1 декабря составил 15 496,0 млн грн, $23,2 млн и 0,1 млн евро, увеличившись с начала года более чем в 5,4 раза.

Источник: Минфин
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