Банкир рассказал, как изменятся средние ставки по гривневым депозитам

До конца года средние ставки по гривневым депозитам в зависимости от срока вкладов останутся на уровне 14−14,5% годовых. Об этом сообщил Дмитрий Замотаев, директор департамента розничного бизнеса Глобус Банка.

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Ставки по депозитам

По его словам, средняя доходность вкладов на срок от 3 месяцев до 6 месяцев не превысит 14,5% годовых, а средний доход от депозитов с размещением от 9 месяцев до 1 года составит 14% годовых. При этом с учетом инфляции, которая в годовом исчислении сократилась до 5,3%, и сопровождающих банковских комиссий, «чистая» прибыль по гривневым вкладам составит от 6% до 7%, что почти в 2,5 раза превысит доходность валютных депозитов.

«Пока для граждан лучшим и наиболее понятным способом, чтобы не только сохранить, но и приумножить собственные сбережения, является открытие гривневых депозитов. А учитывая соотношение доходности, чистой прибыли и срока вклада, ожидается, что наиболее популярными будут вклады с размещением от 3 месяцев до 6 месяцев. По состоянию на начало декабря их доля составляет уже более 50% от всех новых вкладов, открытых за октябрь-ноябрь», — подчеркнул Замотаев.

Банкир подробно рассказал о том, что сейчас в структуре депозитов более 75% составляют гривневые вклады, доля валютных депозитов — на уровне 15−17%, остальные вклады — это так называемые «конвертационные депозиты», суть которых заключается в возможности граждан приобрести валюту по официальному курсу с последующим обязательным размещением на депозитах сроком от 3 месяцев.

Структура гривневых депозитов

В структуре гривневых вкладов, как утверждает специалист, доминируют депозиты на сумму от 50 тыс. грн. до 100 тыс. грн. (их доля почти 50% от всех гривневых вкладов), депозиты на сумму от 100 тыс. грн. до 200 тыс. грн. %, около 15% — это вклады на сумму до 50 тыс. грн, количество депозитов на сумму от 200 до 500 тыс. грн составляет 10−12%, около 7−10% — это вклады на сумму свыше 500 тыс. грн.

По его мнению, в настоящее время на рынке созданы достаточно благоприятные условия для роста числа гривневых вкладов. Ведь вопреки военным реалиям за последние 5 месяцев фиксируется постепенный рост экономики: темпы инфляции снизились почти вдвое, постепенно сокращается безработица, хоть и незначительно, но растут доходы граждан.

Кроме того, системная макрофинансовая поддержка Украины со стороны западных партнеров покрывает львиную долю бюджетных расходов (международная финансовая помощь составляет до 50% всех поступлений в общий фонд госбюджета).

«Экономический фактор способствует росту количества вкладов. Поэтому по сравнению с ноябрем в сегменте гривневых депозитов следует ожидать большей динамики: количество новых вкладов может возрасти на 5−10%», — прогнозирует он.

Однако эксперт не исключает, что в случае пересмотра ставки по 3-месячным депозитным сертификатам коммерческие банки будут вынуждены несколько откорректировать ставки по гривневым депозитам.