За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1030 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 333840 военных убитыми. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 4 декабря: 1030 российских оккупантов, 7 танков и 15 БПЛА
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Потери врага
- личного состава — около 333840 (+1030) человек,
- танков — 5587 (+7) ед,
- боевых бронированных машин — 10416 (+15) ед,
- артиллерийских систем — 7987 (+26) ед,
- РСЗО — 913 (+0) ед,
- средства ПВО — 605 (+3) ед,
- самолетов — 323 (+0) ед,
- вертолетов — 324 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 6032 (+15),
- крылатые ракеты — 1570 (+1),
- корабли /катера — 22 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 10483 (+32) ед,
- специальная техника — 1148 (+7)
Источник: Минфин
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