С момента старта Госпрограммы «Доступные кредиты 5−7−9%» субъекты предпринимательства получили от уполномоченных банков 76 938 кредитов на общую сумму 256,3 млрд грн, из которых 52 088 — от банков государственного сектора экономики на общую сумму 111, 2 млрд гривен. Об этом сообщила пресс-служба Минфина.
Бизнес получил льготные кредиты еще на 2,8 миллиарда
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Сколько выдано кредитов
За прошедшую неделю в рамках Программы выдано 509 льготных кредитов на общую сумму 2,8 млрд грн, в том числе банками государственного сектора экономики — 351 кредит на сумму 1,4 млрд гривен.
За время действия военного положения в Украине в рамках Государственной программы «Доступные кредиты 5−7−9%» заключено 42 116 кредитных договоров на общую сумму 166,7 млрд грн (в том числе банками государственного сектора — 31 612 кредитов на сумму 84,6 млрд грн), из которых:
- 11,17 млрд грн — на инвестиционные цели;
- 8,97 млрд грн — как антикризисные кредиты;
- 3,74 млрд грн — как рефинансирование предварительно полученных кредитов;
- 36,09 млрд грн — кредиты для сельскохозяйственных товаропроизводителей;
- 58,53 млрд грн — на антивоенные цели.
Источник: Минфин
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