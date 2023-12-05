Бизнес получил льготные кредиты еще на 2,8 миллиарда

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Сколько выдано кредитов

За прошедшую неделю в рамках Программы выдано 509 льготных кредитов на общую сумму 2,8 млрд грн, в том числе банками государственного сектора экономики — 351 кредит на сумму 1,4 млрд гривен.

За время действия военного положения в Украине в рамках Государственной программы «Доступные кредиты 5−7−9%» заключено 42 116 кредитных договоров на общую сумму 166,7 млрд грн (в том числе банками государственного сектора — 31 612 кредитов на сумму 84,6 млрд грн), из которых: