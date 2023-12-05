Литва выделяет Украине 1 миллион евро через фонд Банка развития Совета Европы

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

5 декабря 2023, 8:37 Читати українською

Литва выделяет Украине 1 миллион евро через фонд Банка развития Совета Европы

Министр финансов Литвы Гинтаре Скайсте и глава Банка развития Совета Европы Карло Монтичелли подписали в понедельник в Вильнюсе соглашение, согласно которому Литва направляет в Украинский фонд солидарности БРРЕ для восстановления этой страны 1 млн евро. Об этом сообщает LRT.

Министр финансов Литвы Гинтаре Скайсте и глава Банка развития Совета Европы Карло Монтичелли подписали в понедельник в Вильнюсе соглашение, согласно которому Литва направляет в Украинский фонд солидарности БРРЕ для восстановления этой страны 1 млн евро.
Фото: depositphotos

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Куда направят средства

Средства этого фонда будут направлены на удовлетворение различных социальных потребностей, возникших в результате войны, таких как обеспечение благополучия и интеграции вынужденных переселенцев, восстановление социальной инфраструктуры важнейших территорий страны.

По словам Скайсте, основное внимание фонда будет направлено на социальную и медицинскую инфраструктуру Украины, а также на реконструкцию жилых домов.

Читайте: ЕС создаст Трастовый фонд солидарности с Украиной

«Мы рассматриваем этот собственный вклад как часть более широкой стратегии. Литва выделила более 1,9% ВВП в поддержку Украины через различные инструменты финансовой и прямой поддержки. Это один из самых высоких показателей вообще среди всех стран, оказывающих помощь Украине», — заявила Скайсте после заключение договора.

«В этот период необходимо помочь украинцам не только на военном фронте, но и в социальной сфере, где много проблем», — добавила литовский министр финансов.

Читайте: Банк развития Совета Европы впервые выделил кредит Украине объемом 100 миллионов евро

Напомним

Как писал ранее «Минфин», Банк развития Совета Европы одобрил кредит в размере 100 млн евро для Министерства здравоохранения на финансирование восстановления инфраструктуры отрасли здравоохранения, разрушенной войной, и удовлетворения неотложных потребностей. Это первая кредитная операция банка в Украине после присоединения Киева 15 июня 2023 года.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами