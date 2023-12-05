Министр финансов Литвы Гинтаре Скайсте и глава Банка развития Совета Европы Карло Монтичелли подписали в понедельник в Вильнюсе соглашение, согласно которому Литва направляет в Украинский фонд солидарности БРРЕ для восстановления этой страны 1 млн евро. Об этом сообщает LRT.
Литва выделяет Украине 1 миллион евро через фонд Банка развития Совета Европы
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Куда направят средства
Средства этого фонда будут направлены на удовлетворение различных социальных потребностей, возникших в результате войны, таких как обеспечение благополучия и интеграции вынужденных переселенцев, восстановление социальной инфраструктуры важнейших территорий страны.
По словам Скайсте, основное внимание фонда будет направлено на социальную и медицинскую инфраструктуру Украины, а также на реконструкцию жилых домов.
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«Мы рассматриваем этот собственный вклад как часть более широкой стратегии. Литва выделила более 1,9% ВВП в поддержку Украины через различные инструменты финансовой и прямой поддержки. Это один из самых высоких показателей вообще среди всех стран, оказывающих помощь Украине», — заявила Скайсте после заключение договора.
«В этот период необходимо помочь украинцам не только на военном фронте, но и в социальной сфере, где много проблем», — добавила литовский министр финансов.
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Напомним
Как писал ранее «Минфин», Банк развития Совета Европы одобрил кредит в размере 100 млн евро для Министерства здравоохранения на финансирование восстановления инфраструктуры отрасли здравоохранения, разрушенной войной, и удовлетворения неотложных потребностей. Это первая кредитная операция банка в Украине после присоединения Киева 15 июня 2023 года.
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