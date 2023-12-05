НБУ понизил курс гривны на семь копеек

Национальный банк Украины установил на 5 декабря 2023 официальный курс гривны на уровне 36,5383 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем , НБУ понизил курс гривны на 7 копеек.

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Валютный рынок

НБУ на 5 декабря установил официальный курс евро на уровне 39,71 грн.

К закрытию межбанка курс доллара вырос на 11 копеек в покупке и продаже. Евро также подорожало на 8 копеек в покупке и продаже.

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