Курс валют на вечер 4 декабря: доллар и евро резко растут

К закрытию межбанка курс доллара вырос на 11 копеек в покупке и продаже. Евро также подорожало на 8 копеек в покупке и продаже.

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Валюта Открытие 4 декабря Закрытие 4 декабря Изменения доллар 36,46/36,48 36,57/36,59 11/11 евро 39,58/39,59 39,66/39,67 8/8

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 36,90−37,40 грн. Евро покупают за 40,05 грн., а продают за 40,85 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 37,31−37,40, евро — 40,50−40,70 грн.

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