К закрытию межбанка курс доллара вырос на 11 копеек в покупке и продаже. Евро также подорожало на 8 копеек в покупке и продаже.
Курс валют на вечер 4 декабря: доллар и евро резко растут
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Открытие 4 декабря
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Закрытие 4 декабря
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Изменения
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36,46/36,48
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36,57/36,59
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11/11
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39,58/39,59
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39,66/39,67
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8/8
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 36,90−37,40 грн. Евро покупают за 40,05 грн., а продают за 40,85 грн.
По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 37,31−37,40, евро — 40,50−40,70 грн.
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Источник: Минфин
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