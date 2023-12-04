Как изменился уровень дохода фрилансеров

Несмотря на сложную экономическую ситуацию в стране, фрилансеры ощущают себя довольно неплохо. 35,38% указали, что смогли повысить доход за последние 6 месяцев, еще у 35,57% он остался на том же уровне. И только 29,05% специалистов стали зарабатывать меньше. Об этом говорится в исследовании Freelancehun.

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Как изменились показатели

В опросе приняли участие 47,51% участников, для которых фриланс — основное место работы, а также 52,49%, для которых это подработка. Как видим, чуть более половины специалистов приходят на фриланс за интересными проектами или возможностью увеличить доход.

Стоит отметить, что среди опрошенных большинство (57,66%) фрилансеров работали до полномасштабного вторжения и работают сейчас, то есть это опытные специалисты.

Реакция фрилансеров на повышение стоимости жизни

Стоимость жизни в Украине растет, и многие задумываются над тем, что делать дальше. На фрилансе у специалистов есть большой выбор опций ответа на этот вызов. По данным исследования, 48% фрилансеров повысили стоимость своих услуг, столько же респондентов заработали больше.

Также специалисты указывали, что расширили клиентскую базу с помощью зарубежных заказчиков — таких было 14%. Но были и те, кто решил снизить расходы — 38%.

Следует также упомянуть о высоком уровне ответственности и других вызовах, стоящих перед фрилансерами. Им ведь нужно не только качественно выполнять свою работу, но и искать новых клиентов, предлагать им свои услуги и эффективно общаться с имеющимися заказчиками.

Один из способов успешно стартовать на фрилансе или увеличить свои доходы — улучшение знаний в узкой специализации. 71,6% опрошенных специалистов отметили, что такие знания оказывают влияние на уровень заработка.