Укрэнерго: Ситуация в энергосистеме сложная

Ситуация в энергосистеме Украины остается сложной, высокая аварийность энергоблоков и прогнозируемое похолодание могут вызвать дефицит в энергосистеме. Об этом сообщает пресс-служба оператора энергосистемы НЭК «Укрэнерго».

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Ситуация в энергосистеме

Как отметили в компании, утром одна из теплоцентралей на юге остановила работу из-за повреждений при обстреле, а всего в течение суток по разным техническим причинам в аварийный ремонт выведено 5 блоков на тепловых электростанциях в разных регионах.

В то же время, солнечные электростанции не могут работать на максимуме своих возможностей из-за плотной облачности по всей стране.

«Электроэнергии, производимой украинскими электростанциями, пока достаточно для обеспечения потребностей бытовых и юридических потребителей. Диспетчерский центр „Укрэнерго“ пока не прогнозирует в течение суток дефицита в энергосистеме. Но синоптики предупреждают о постепенном похолодании в течение недели. Связанный с этим рост потребления может привести к дефициту электроэнергии в системе», — отмечается в сообщении.

Следовательно, украинцев призывают бережно потреблять электроэнергию. При этом в «Укрэнерго» отмечают, что лимиты потребления пока не вводились, возврат к графикам отключений также не прогнозируется.

В компании добавили, что из-за непогоды в западных регионах по состоянию на утро понедельника обесточено 145 населенных пунктов в Житомирской, Львовской, Сумской, Черниговской областях. Из-за боевых действий и по другим причинам без света остается 420 населенных пунктов.

Экспорт и импорт

Экспорт электроэнергии сегодня отсутствует. Импорт электроэнергии общим объемом 82 МВт-ч сегодня осуществляется в течение 1 часа вечером из Словакии и Румынии.