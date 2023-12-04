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4 декабря 2023, 14:37 Читати українською

Укрэнерго: Ситуация в энергосистеме сложная

Ситуация в энергосистеме Украины остается сложной, высокая аварийность энергоблоков и прогнозируемое похолодание могут вызвать дефицит в энергосистеме. Об этом сообщает пресс-служба оператора энергосистемы НЭК «Укрэнерго».

Ситуация в энергосистеме Украины остается сложной, высокая аварийность энергоблоков и прогнозируемое похолодание могут вызвать дефицит в энергосистеме.
Фото:depositphotos

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Ситуация в энергосистеме

Как отметили в компании, утром одна из теплоцентралей на юге остановила работу из-за повреждений при обстреле, а всего в течение суток по разным техническим причинам в аварийный ремонт выведено 5 блоков на тепловых электростанциях в разных регионах.

В то же время, солнечные электростанции не могут работать на максимуме своих возможностей из-за плотной облачности по всей стране.

«Электроэнергии, производимой украинскими электростанциями, пока достаточно для обеспечения потребностей бытовых и юридических потребителей. Диспетчерский центр „Укрэнерго“ пока не прогнозирует в течение суток дефицита в энергосистеме. Но синоптики предупреждают о постепенном похолодании в течение недели. Связанный с этим рост потребления может привести к дефициту электроэнергии в системе», — отмечается в сообщении.

Следовательно, украинцев призывают бережно потреблять электроэнергию. При этом в «Укрэнерго» отмечают, что лимиты потребления пока не вводились, возврат к графикам отключений также не прогнозируется.

В компании добавили, что из-за непогоды в западных регионах по состоянию на утро понедельника обесточено 145 населенных пунктов в Житомирской, Львовской, Сумской, Черниговской областях. Из-за боевых действий и по другим причинам без света остается 420 населенных пунктов.

Экспорт и импорт

Экспорт электроэнергии сегодня отсутствует. Импорт электроэнергии общим объемом 82 МВт-ч сегодня осуществляется в течение 1 часа вечером из Словакии и Румынии.

Источник: Минфин
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Комментарии - 5

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0
milon
milon
4 декабря 2023, 15:05
#
Можно например выпустить пару млн человек заграницу и не будет дефицита
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0
Serhiozzi
Serhiozzi
4 декабря 2023, 15:34
#
За одної умови: щоб вони більше ніколи сюди не повертались.
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0
milon
milon
4 декабря 2023, 15:39
#
Я думаю если разрешат выехать, то уедет гораздо больше 2 млн, и вернуться единицы
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0
Serhiozzi
Serhiozzi
4 декабря 2023, 15:33
#
Ну, якщо не закупили «твели» до АЕС, то дійсно «Ситуація тяжка».
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0
Genna Smatko
Genna Smatko
4 декабря 2023, 16:27
#
А от Арахамія кажуть добре заробив на електроенергії з росії і вивів гроші за кордон зі своїм товаришем. Це публічна інформація це не я вигадав.
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