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4 декабря 2023, 13:04 Читати українською

Укрэксимбанк и «Повернись живим» собирают 18 млн грн для Морской пехоты

Укрэксимбанк совместно с Фондом компетентной помощи армии «Повернись живим» запустили проект «Целеуказание». Его цель — собрать 18 000 000 гривен на обеспечение бригад Морской пехоты ВСУ 25 комплектами тепловизионной аэроразведки.

Укрэксимбанк совместно с Фондом компетентной помощи армии «Повернись живим» запустили проект «Целеуказание».

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На что пойдут деньги

Каждый из 25 комплектов оборудования состоит из трех дронов DJI Mavic 3 thermal, антенны для усиления сигнала, 15 аккумуляторов и 15 флешек, зарядной станции, планшета, карты памяти к нему и итога.

Антенны для усиления сигнала не только помогают противодействовать средствам РЭБ. Они создают возможность выноса, то есть аэроразведчики могут работать по укрытию и в тепле — управлять дроном мерзлыми руками очень сложно.

Аккумуляторы, флешки и зарядные станции необходимы для организации круглосуточной работы. Планшет, карты памяти и результаты — для карт и управления дронов, осуществления стримов и т. д.

Дроны с тепловизионными камерами будут искать враждебные цели, проводить разведку и, при необходимости, будут указывать морпехам безопасные пути для эвакуации наших раненых, подвоза пищи, воды, медикаментов или боеприпасов.

Присоединиться к проекту Целеуказания можно благотворительным взносом на счет инициативы.

Источник: Минфин
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