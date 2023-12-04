За 11 месяцев этого года игорный бизнес заплатил налогов на 9,6 млрд грн. Об этом в телеграм-канале написал первый заместитель председателя Налогового комитета
С начала года игорный бизнес заплатил налогов в 13 раз больше, чем за весь прошлый год
За 11 месяцев этого года игорный бизнес заплатил налогов на 9,6 млрд грн. Об этом в телеграм-канале написал первый заместитель председателя Налогового комитета
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Наполнение бюджета
По его словам, это в 13 раз больше, чем за весь прошлый год и в 48 раз больше, чем за весь 2021 год.
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Напомним
В 2020 году Верховная Рада приняла законопроект № 2285-д о государственном регулировании игорного бизнеса.
Источник: Минфин
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