С начала года игорный бизнес заплатил налогов в 13 раз больше, чем за весь прошлый год

За 11 месяцев этого года игорный бизнес заплатил налогов на 9,6 млрд грн. Об этом в телеграм-канале написал первый заместитель председателя Налогового комитета В Р Ярослав Железняк.

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Наполнение бюджета

По его словам, это в 13 раз больше, чем за весь прошлый год и в 48 раз больше, чем за весь 2021 год.

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Напомним

В 2020 году Верховная Рада приняла законопроект № 2285-д о государственном регулировании игорного бизнеса.