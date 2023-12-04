Отчет по занятости в несельскохозяйственном секторе США и ралли Санта Клауса: что нужно знать утром

Данные по занятости в несельскохозяйственном секторе США

Рынок будут с нетерпением ждать пятничного отчета по занятости в США за ноябрь, чтобы понять, продолжает ли экономический рост выравниваться.

Слишком большие цифры могут подорвать ставки на то, что ФРС начнет смягчать свою жесткую монетарную политику раньше, чем ожидается, что станет препятствием для роста акций и облигаций в четвертом квартале.

Малые цифры, с другой стороны, могут вызвать опасения, что экономика охлаждается после повышения ставки на 525 базисных пунктов, что может ослабить аппетит к риску.

Экономисты ожидают, что в ноябре в экономике США прибавилось 180 000 рабочих мест, после того как в октябре было создано 150 000 рабочих мест.

Кроме того, во вторник ожидается, что число вакансий в США в ноябре уменьшится, а в четверг будет опубликован отчет по первичным заявкам на пособие по безработице, который позволит выявить признаки увеличения числа людей, оставшихся без работы.

Наступит ли «ралли Санта Клауса»

Американские акции выросли, а S&P 500 закрылся на самом высоком уровне за год в прошлую пятницу, начав декабрь на оптимистичной ноте, поскольку инвесторы стали более уверенными в том, что Федеральная резервная система США прекратила повышать ставку после комментариев ее главы Джерома .

Пауэлл пообещал действовать осторожно в отношении процентной ставки, назвав риски слишком сильного ужесточения более сбалансированными по сравнению с рисками неконтролируемой инфляции.

В настоящее время существует большая вероятность того, что ФРС снизит ставку уже в марте 2024 года, но рынок несколько раз за последние годы неверно оценивал шаги ФРС и экономические условия и, возможно, сделает это снова.

На этой неделе не будет никаких новостей от официальных представителей ФРС, так как центральный банк вступает в традиционный период пузы перед заседанием 12−13 декабря.

Волатильность нефти

В пятницу цены на нефть упали более чем на 2% на фоне скепсиса инвесторов относительно глубины сокращения поставок ОПЕК+ и опасений по поводу вялой активности в мировой промышленности.

За неделю марка Brent снизилась примерно на 2,1%, а WTI потеряла более 1,9%.

В четверг производители ОПЕК+ договорились убрать с мирового рынка около 2,2 млн баррелей нефти в сутки в первом квартале следующего года, включая перенос текущего добровольного сокращения Саудовской Аравией и Россией на 1,3 млн баррелей в сутки.

ОПЕК+, которая поставляет более 40% мировой нефти, сократит добычу после того, как цены упали с отметки около $98 за баррель в конце сентября на опасениях по поводу влияния вялого экономического роста на спрос на топливо.

Сокращения являются добровольными, поэтому коллективного пересмотра целевых показателей добычи ОПЕК+ не произошло. Добровольный характер сокращения привел к некоторому скептицизму в отношении того, будут ли производители полностью выполнять его, и на какой основе будет оцениваться сокращение.

Решения центральных банков

Ожидается, что Резервный банк Австралии оставит процентную ставку на прежнем уровне на своем последнем заседании во вторник после повышения ставки в прошлом месяце и после того, как данные на прошлой неделе показали, что инфляция в октябре замедлилась.

Однако инвесторы опасаются «ястребиного» удержания ставки, поскольку цены все еще высоки, а новый управляющий ФРС Мишель Буллок все больше воспринимается как «ястреб», чем ее предшественница.

На заседании в среду Банк Канады ожидает, что ставка останется неизменной в течение третьего заседания подряд. Последние данные показали, что экономика страны сократилась в третьем квартале, что свидетельствует о том, что резкое повышение ставки центральным банком сдерживает рост цен.

Инвесторы также могут получить свежие сведения о том, когда Банк Японии начнет свою собственную, долго откладываемую кампанию ужесточения, по данным данным CPI из Токио в понедельник.

Смогут ли бизнес и экономика выдержать возвращение более высокой процентной ставки, также станет ясно из опроса корпоративных настроений Tankan и данных по ВВП страны в четверг.

Данные по еврозоне

В еврозоне за выступлением главы ЕЦБ Кристин Лагард в понедельник будут внимательно следить в поисках новых идей по монетарной политике перед предстоящим заседанием банка 14 декабря.

В четверг начинается пауза, предшествующая принятию решения ЕЦБ.

Во вторник блок опубликует данные по промышленному производству за октябрь во Франции и Испании, а днем позже — в Германии и Италии.

Между тем, данные по заказам немецких заводов в среду дадут представление о том, продолжается ли спад в производственном секторе крупнейшей экономики блока.