За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 770 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 332810 военных убитыми. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 3 декабря: 770 российских оккупантов, 5 танков и 22 БПЛА
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Потери врага
- личного состава — около 332810 (+770) человек,
- танков — 5580 (+5) ед,
- боевых бронированных машин — 10401 (+5) ед,
- артиллерийских систем — 7961 (+12) ед,
- РСЗО — 913 (+0) ед,
- средства ПВО — 602 (+0) ед,
- самолетов — 323 (+0) ед,
- вертолетов — 324 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 6017 (+22),
- крылатые ракеты — 1569 (+0),
- корабли /катера — 22 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 10451 (+19) ед,
- специальная техника — 1141 (+1).
Источник: Минфин
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