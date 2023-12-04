ОАЭ создают климатический фонд на $30 миллиардов

Объединенные Арабские Эмираты создают фонд климатического финансирования Alterra на $30 млрд. Об этом заявил президент страны Мухаммед бен Заид аль-Нахайян на открытии климатического саммита COP28 в Дубае, передает Интерфакс-Украина .

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Что известно

Alterra станет крупнейшим в мире частным инвестиционным фондом в области борьбы с изменением климата. Руководит им независимая компания Lunate, домициллированная в свободной экономической зоне Abu Dhabi Global Market. Главным исполнительным директором фонда будет эмиратский дипломат, генеральный директор COP28 Маджид аль-Сувайди.

В партнерстве с инвесткомпаниями BlackRock, Brookfield и TPG фонд уже обязался предоставить другим климатическим фондам $6,5 млрд и сам рассчитывает к 2030 году привлечь $250 млрд.

«Фонд намерен направлять частные рынки в сторону климатических инвестиций и сосредоточиться на трансформации развивающихся рынков и экономик, где из-за повышенных предполагаемых рисков не хватает традиционных инвестиций», — сказано в сообщении COP28.

До 2030 года таким рынкам и экономикам ежегодно нужно $2,4 трлн для борьбы с изменением климата.