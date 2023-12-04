«Дия» присоединилась к инициированной Еврокомиссией разработке EU Digital Wallet — цифровому кошельку для граждан Европейского Союза. Об этом говорится в сообщении пресс-службы «Дия».
«Дия» присоединилась к разработке цифрового кошелька ЕС
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Что известно
«EUDIW — цифровой кошелек, инициатива Европейской Комиссии, которая позволит гражданам ЕС идентифицировать себя и подтверждать личную информацию, открывать банковские счета, подписывать бумаги и хранить цифровые документы, такие как водительские удостоверения, свидетельства профессионального статуса владельца кошелька, электронные рецепты и прочее», — говорится в сообщении.
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«Наша цель в этом проекте — обеспечить возможность украинцам использовать „Дия“ в ЕС, а европейцам — свои EUDIW в Украине», — отмечается в сообщении.
Источник: Минфин
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