«Дия» присоединилась к разработке цифрового кошелька ЕС

«Дия» присоединилась к инициированной Еврокомиссией разработке EU Digital Wallet — цифровому кошельку для граждан Европейского Союза. Об этом говорится в сообщении пресс-службы «Дия».

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Что известно

«EUDIW — цифровой кошелек, инициатива Европейской Комиссии, которая позволит гражданам ЕС идентифицировать себя и подтверждать личную информацию, открывать банковские счета, подписывать бумаги и хранить цифровые документы, такие как водительские удостоверения, свидетельства профессионального статуса владельца кошелька, электронные рецепты и прочее», — говорится в сообщении.

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«Наша цель в этом проекте — обеспечить возможность украинцам использовать „Дия“ в ЕС, а европейцам — свои EUDIW в Украине», — отмечается в сообщении.