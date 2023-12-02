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2 декабря 2023, 11:26 Читати українською

На Запорожской АЭС ночью произошел очередной блекаут

Ночью 2 декабря на оккупированной Запорожской атомной электростанции прошел полный блекаут. Это создает угрозу ядерной и радиационной безопасности на станции, сообщает пресс-служба Министерства энергетики.

Ночью 2 декабря на оккупированной Запорожской атомной электростанции прошел полный блекаут.
Фото: slovoidilo.ua

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Отмечается, что вечером 1 декабря произошел обрыв линии электропередачи «Запорожская ТЭС — Ферросплавная» напряжением 330 кВ, через которую станция получала питание от украинской энергосистемы.

В 02:31 во время воздушной тревоги обесточена последняя линия «Запорожская АЭС — Днепровская» напряжением 750 кВ.

«В связи с полным блекаутом ЗАЭС перешла на питание своих потребностей от дизельгенераторов. В автоматическом режиме включились все 20 дизельгенераторов, 8 из которых позже были оставлены в работе», — отметили в Минэнерго.

Угроза безопасности

Энергетики объяснили, что самая большая угроза безопасности в таком состоянии существует на 4 энергоблоке. Она вызвана тем, что оккупанты использовали его с нарушением условий лицензии на эксплуатацию реакторных установок АЭС украинского регулятора и держали в горячем состоянии.

Обесточение главных циркуляционных насосов, охлаждающих активную зону, приводит к переходу реакторной установки в режим естественной циркуляции.

Такой режим тяжел для реакторной установки, его продолжительность ограничена проектом и может привести к отказу основного оборудования энергоблока. Блок нуждается в срочном переводе в холодное состояние, подчеркивают в министерстве.

«Усилиями украинских специалистов 2 декабря в 7 часов утра возобновлена связь с украинской энергосистемой, а именно возобновлена работа линии электропередачи напряжением 750 кВ», — добавили в сообщении.

В Министерстве энергетики отметили, что это уже восьмой блекаут, который произошел на Запорожской АЭС и мог привести к ядерной катастрофе.

Напомним

Российские войска оккупировали Запорожскую АЭС в первые дни полномасштабного вторжения. Оккупанты разместили на территории ЗАЭС военную технику. На станции находятся эксперты МАГАТЭ.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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