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2 декабря 2023, 13:16 Читати українською

В общий фонд госбюджета в ноябре поступило более 120 миллиардов

За ноябрь 2023 года в общий фонд государственного бюджета поступило 121,7 млрд. грн. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины со ссылкой на данные Государственной казначейской службы.

За ноябрь 2023 года в общий фонд государственного бюджета поступило 121,7 млрд.
Фото: НБУ

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Среди платежей, взимание которых контролируют налоговые и таможенные органы, основные поступления были получены за счет:

  • 31,1 млрд грн — налога на прибыль предприятий;
  • 30,8 млрд грн — налога на добавленную стоимость с ввезенных на таможенную территорию Украины товаров;
  • 22,9 млрд грн — налога на добавленную стоимость с произведенных в Украине товаров (собранно 32,8 млрд, возмещено — 9,9 млрд грн);
  • 15,1 млрд грн — налог на доходы физических лиц и военного сбора;
  • 7,6 млрд грн — акцизного налога;
  • 4,5 млрд грн — рентной платы за пользование недрами;
  • 2,2 млрд грн — ввозной и вывозной пошлины.

При этом исполнение месячной росписи доходов Государственной налоговой службой составило 100,9% (+0,8 млрд грн), Государственной таможенной службой — 78,0% (-9,3 млрд грн).

Источник: Минфин
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