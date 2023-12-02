Большинство российских олигархов увеличили свое состояние в течение года — рейтинг Bloomberg

Большинство олигархов из рф смогли увеличить собственное состояние с начала 2023 года. Об этом свидетельствуют данные Bloomberg Billionaires Index.

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В общий рейтинг, состоящий из 500 миллиардеров, вошли 25 россиян. В целом, с начала 2023 года состояние богатейших бизнесменов россии увеличилось на $38,575 млрд.

Кто попал в первую сотню рейтинга

Владимир Потанин с начала года увеличил свое состояние на $2,11 млрд, общее состояние — $30,7 млрд (47 место).

Леонид Михельсон увеличил состояние на $2,71 млрд, общее состояние — $27,3 млрд (52 место).

Вагит Алекперов увеличил состояние на $9,14 млрд, общее состояние — 24,5 млрд (62 место).

Владимир Лисин увеличил состояние на $3,07 млрд в год, общее состояние — 22,9 млрд (72 место).

Алишер Усманов увеличил состояние на $1,87 млрд, общее состояние — 20,3 млрд (82 место).

Алексей Мордашов увеличил состояние на $618 млн, общее состояние — 19,3 млрд (88 место).

Другие, кто не попал в сотню рейтинга, также заработали

Андрей Мельниченко увеличил состояние на $4,03 млрд; общее состояние — $17,2 млрд (105 место).

Михаил Прохоров увеличил состояние на $1,81 млрд, общее состояние — $15 млрд долларов (125 место).

Геннадий Тимченко увеличил состояние на $2,69 млрд, общее состояние — $14,5 (133 место).

Михаил Фридман увеличил состояние на $652 млн, общее состояние — $12 млрд (158 место).

Дмитрий Рыболовлев увеличил состояние на $1,09 млрд, общее состояние — $11,1 млрд (179 место).

Леонид Федун увеличил состояние на $3,89 млрд, общее состояние — $9,76 млрд (222 место).

Андрей Гурьев увеличил состояние на $536 млн, общее состояние — $9,63 млрд (230 место).

Виктор Рашников увеличил состояние на $885 млн, общее состояние — $9,42 млрд (235 место).

Роман Абрамович увеличил состояние на $132 млн, общее состояние — $7,95 млрд (293 место).

Герман Хан увеличил состояние на 309 млн, общее состояние — $7,88 млрд (296 место).

Александр Абрамов увеличил состояние на $747 млн, общее состояние — $7,14 (329 место).

Андрей Скоч увеличил состояние на $1,04 млрд, общее состояние — $6,60 млрд (373 место).

Алексей Кузьмичев увеличил состояние на $351 млн, общее состояние — $5,77 млрд (444 место).

Петр Авен увеличил состояние на $461 млн, общее состояние — $5,76 млрд (445 место).

Сергей Галицкий увеличил состояние на $706 млн, общее состояние — $5,44 млрд (481 место).

Сергей Попов увеличил состояние на $699 млн, общее состояние — $5,28 млрд (499 место).

Напомним

«Минфин» писал, что российские миллиардеры, зажатые международными санкциями и столкнувшись с давлением со стороны Владимира Путина с требованием репатриировать свои богатства, вывели активы на десятки миллиардов из Европы после вторжения в Украину.