За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1 070 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 331110 военных убитыми. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 1 декабря: 1070 российских оккупантов, 7 танков и 18 БПЛА
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Потери врага
- личного состава — около 331110 (+1070) человек,
- танков — 5571 (+7) ед,
- боевых бронированных машин — 10385 (+13) ед,
- артиллерийских систем — 7941 (+10) ед,
- РСЗО — 913 (+1) ед,
- средства ПВО — 602 (+0) ед,
- самолетов — 323 (+0) ед,
- вертолетов — 324 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 5994 (+18),
- крылатые ракеты — 1568 (+1),
- корабли/катера — 22 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 10410 (+11) ед,
- специальная техника — 1138 (+1)
Источник: Минфин
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