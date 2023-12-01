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1 декабря 2023, 18:35 Читати українською

Новая почта открыла третье отделение в Чехии

Новая почта объявила об открытии третьего отделения в Чехии. В этот раз отделение Nova Post появилось в городе Брно, сообщает пресс-служба компании.

Новая почта объявила об открытии третьего отделения в Чехии.
Фото: Новая почта

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Адрес

Новое отделение работает ежедневно по адресу: Trnitá 491/5, 60200. Клиенты могут отправлять и получать из Украины документы и посылки до 30 кг. Срок доставки в Украину — от 5 дней.

Также для клиентов в Чехии доступна курьерская доставка и адресный забор грузов до 1000 кг.

То есть курьер Nova Post заберет отправку по любому адресу по стране, где будет удобно клиенту и в определенное время.

Читайте также: Новая почта открыла второе отделение в Румынии

Планы

Владимир Стеренчук, СЕО Nova Post в Чехии и Словакии заявил, что в следующем году компания планирует открыть отделение еще в 4 чешских городах:

  • Пльзень,
  • Острава,
  • Либерец,
  • Чешское Будейовице.

Напомним

Nova Post вышла на рынок Чехии в июне и открыла сразу 2 два отделения в Праге — грузовое до 1000 кг и почтовое до 30 кг. По словам Новой почты, за 6 месяцев компания доставила 30 000 отправлений.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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mphet26
mphet26
1 декабря 2023, 19:53
#
Лучше б они в моём рай.центре полы помыли и дверь починили
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