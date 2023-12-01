Швейцария увеличила замороженные российские активы до $9 миллиардов

В Швейцарии увеличили замороженные российские активы до 9 миллиардов долларов . Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на правительство страны.

►Подписывайтесь на страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

На конец текущего года стоимость попавших под санкции активов в швейцарских франках достигла 7,7 миллиарда. Это незначительное увеличение по сравнению с 7,5 миллиардами франков, которые заблокировало правительство Швейцарии в прошлом году после того, как нейтральная страна присоединилась к санкциям Евросоюза.

Государственный секретариат по экономическим вопросам (SECO), ведомство, осуществляющее надзор за санкциями, заявил, что цифра 7,7 миллиарда франков является лишь последней оценкой и может быть изменена, пишет Reuters.

Читайте также: В ЕС решат как распределить доходы от санкционных российских активов 12 декабря — Bloomberg

Точную цифру замороженных активов трудно сосчитать, потому что санкционный список постоянно меняется.

После того, как Швейцария поддержала санкции ЕС против России, швейцарским финансовым организациям запрещено принимать вклады от российских физических и юридических лиц, если общая сумма вкладов превышает 100 тысяч швейцарских франков.