НБУ вернул в Украину всю наличную гривну, оказавшуюся в Европе из-за войны. В целом украинцы за пределами страны обменяли более 970 миллионов гривен. Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.
Нацбанк вернул всю наличную гривну, которую обменяли наши переселенцы в Европе
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Большую роль в программе обмена наличной гривны в странах ЕС сыграл центробанк Польши. Именно поляки помогли собрать все наши купюры и передали в Украину.
После начала полномасштабной войны, украинцы, вынужденные переехать в Европу получили возможность обменять наличную гривну на евро или другую валюту страны, куда они переселились. Нацбанк после этого выкупал гривну у центробанков этих стран. Общая сумма составила 970 164 300 грн.
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Источник: Минфин
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