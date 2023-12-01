Курс валют на 1 декабря: Доллар и евро дешевеют

В пятницу, 1 декабря, на наличном рынке курс доллара снизился на 10 копеек в покупке и продаже. Евро подешевел на 5 копеек в покупке и на 10 копеек в продаже.

►Читайте страницу«Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Валютный рынок

В обменниках доллар потерял 7 копеек в покупке и продаже. Курс евро снизился на 10 копеек в покупке и на 9 копеек в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 37,15−37,60 грн. Евро покупают за 40,50 грн, а продают за 41,00 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 37,43−37,53, евро — 40,70−40,85 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 36,34−36,36 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 39,60−39,61 грн/евро.

«Минфин Валюта» — бесплатное мобильное приложение, в котором доступна вся необходимая информация — от курсов валют всех украинских банков до расположения пунктов обмена: Google Play или AppStore.