За месяц (31 октября-30 ноября) средняя цена по стране на бензин марки А-95 уменьшилась на 1,16 грн/л и составила 54,36 грн/л, бензин А-95+ подешевел на 0,79 грн/л до 57,57 грн/л, а дизельное топливо — на 1,37 грн/л, до 54,30 грн/л. Об этом пишет enkorr со ссылкой на данные мониторинга «Консалтинговой группы А-95».
Как изменились цены на АЗС за месяц
Как изменились цены
Следует отметить, что значительное снижение цен на топливо фиксировалось 24−27 ноября благодаря акционным предложениям сетей, приуроченных к «черной» пятнице.
Однако за месяц на станциях государственной сети «Укрнафта» все виды горючего подешевели на 2 грн/л: бензин А-95 — до 51,90 грн/л, бензин А-95+ — до 53,90 грн/л, ГП — до 52,90 грн/л.
На ОККО и WOG дизельное топливо подешевело на 1 грн/л до 56,99 грн/л.
Бензины А-95 и А-95+ в сети UPG за месяц подешевели на 1 грн/л, до 53,90 грн/л и 55,90 грн/л соответственно, дизтопливо — на 2 грн/л, до 52,90 грн /л.
Консолидированная сеть АЗС группы «Приват» (ANP, Avias
Сети AMIC, Shell, SOCAR, «Авантаж 7», Prime, «Автотранс», Prime, «Укр-Петроль», Mango, «Рур Групп», Marshal и другие снизили цены на топливо в пределах 0,5−2,5 грн. /л.
Напомним
Цены на топливо снижались в течение месяца на фоне достаточного количества предложений в группе и относительно стабильных европейских котировок.
Комментарии - 2
Ціна впала і заголовок тупо нейтральний «змінилась».