Как изменились цены на АЗС за месяц

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
%Бонус от Минфина
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

30 ноября 2023, 17:01 Читати українською

Как изменились цены на АЗС за месяц

За месяц (31 октября-30 ноября) средняя цена по стране на бензин марки А-95 уменьшилась на 1,16 грн/л и составила 54,36 грн/л, бензин А-95+ подешевел на 0,79 грн/л до 57,57 грн/л, а дизельное топливо — на 1,37 грн/л, до 54,30 грн/л. Об этом пишет enkorr со ссылкой на данные мониторинга «Консалтинговой группы А-95».

За месяц (31 октября-30 ноября) средняя цена по стране на бензин марки А-95 уменьшилась на 1,16 грн/л и составила 54,36 грн/л, бензин А-95+ подешевел на 0,79 грн/л до 57,57 грн/л, а дизельное топливо — на 1,37 грн/л, до 54,30 грн/л.
Фото: depositphotos

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Как изменились цены

Следует отметить, что значительное снижение цен на топливо фиксировалось 24−27 ноября благодаря акционным предложениям сетей, приуроченных к «черной» пятнице.

Однако за месяц на станциях государственной сети «Укрнафта» все виды горючего подешевели на 2 грн/л: бензин А-95 — до 51,90 грн/л, бензин А-95+ — до 53,90 грн/л, ГП — до 52,90 грн/л.

На ОККО и WOG дизельное топливо подешевело на 1 грн/л до 56,99 грн/л.

Бензины А-95 и А-95+ в сети UPG за месяц подешевели на 1 грн/л, до 53,90 грн/л и 55,90 грн/л соответственно, дизтопливо — на 2 грн/л, до 52,90 грн /л.

Консолидированная сеть АЗС группы «Приват» (ANP, Avias и т. п.), насчитывающая около 950 АЗС, снизила цены на бензины на 2,5 грн/л, на ДТ — на 1,5 грн/л. В частности, бензин марки А-95 подешевел до 53,50 грн/л, А-95+ — до 54,00 грн/л, дизельное топливо — до 53,50 грн/л.

Сети AMIC, Shell, SOCAR, «Авантаж 7», Prime, «Автотранс», Prime, «Укр-Петроль», Mango, «Рур Групп», Marshal и другие снизили цены на топливо в пределах 0,5−2,5 грн. /л.

Напомним

Цены на топливо снижались в течение месяца на фоне достаточного количества предложений в группе и относительно стабильных европейских котировок.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 2

+
+15
SkrudjMacduck
SkrudjMacduck
30 ноября 2023, 18:03
#
Альо… де всепропальщики? Пишіть скоріше, що то брехня…
+
0
Три літри
Три літри
30 ноября 2023, 19:22
#
Якби ціна виросла на 1 гривню заголовок кричав би про це.

Ціна впала і заголовок тупо нейтральний «змінилась».
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 6 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами