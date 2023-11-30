Как изменились цены на АЗС за месяц

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Как изменились цены

Следует отметить, что значительное снижение цен на топливо фиксировалось 24−27 ноября благодаря акционным предложениям сетей, приуроченных к «черной» пятнице.

Однако за месяц на станциях государственной сети «Укрнафта» все виды горючего подешевели на 2 грн/л: бензин А-95 — до 51,90 грн/л, бензин А-95+ — до 53,90 грн/л, ГП — до 52,90 грн/л.

На ОККО и WOG дизельное топливо подешевело на 1 грн/л до 56,99 грн/л.

Бензины А-95 и А-95+ в сети UPG за месяц подешевели на 1 грн/л, до 53,90 грн/л и 55,90 грн/л соответственно, дизтопливо — на 2 грн/л, до 52,90 грн /л.

Консолидированная сеть АЗС группы «Приват» (ANP, Avias и т. п. ), насчитывающая около 950 АЗС, снизила цены на бензины на 2,5 грн/л, на ДТ — на 1,5 грн/л. В частности, бензин марки А-95 подешевел до 53,50 грн/л, А-95+ — до 54,00 грн/л, дизельное топливо — до 53,50 грн/л.

Сети AMIC, Shell, SOCAR, «Авантаж 7», Prime, «Автотранс», Prime, «Укр-Петроль», Mango, «Рур Групп», Marshal и другие снизили цены на топливо в пределах 0,5−2,5 грн. /л.

Напомним

Цены на топливо снижались в течение месяца на фоне достаточного количества предложений в группе и относительно стабильных европейских котировок.