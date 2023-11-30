Глава криптовалютной инвестиционной компании Galaxy Digital Майк Новограц заявил, что цена биткоина (BTC) может достичь своего исторического максимума на отметке $69 тыс. в течение года, передает Bloomberg.
Майк Новограц прогнозирует, что цена биткоина может вырасти до $69 тыс. за год
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Прогноз по курсу биткоина
По словам предпринимателя, катализатором такого роста может выступить потенциальное одобрение биткоин-ETF со стороны Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).
Новограц считает, что в течение года после начала торгов биткоин-ETF может привлечь несколько миллиардов долларов инвестиций. Он также отметил, что неопределенность на фоне предстоящих президентских выборов в США в 2024 году будет способствовать росту цифровых активов.
Глава Galaxy Digital уже неоднократно заявлял, что ожидает принятия криптовалют со стороны институциональных инвесторов благодаря одобрению биткоин-ETF, а его собственная инвестиционная компания совместно с Invesco сама планирует запустить такой фонд.
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Напомним
20 ноября аналитики Bloomberg предсказали, что рынок спотовых биткоин-ETF может привлечь до $100 млрд от таких крупных инвестиционных фондов, как BlackRock, Fidelity и Invesco.
По данным экспертов, одобрение биткоин-ETF со стороны Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) позволит инвестиционным гигантам разместить часть своих средств на рынке криптовалют.
Сразу несколько крупных институциональных игроков уже подали заявки на биткоин-ETF. Запуск этих инвестиционных продуктов считается в криптосообществе катализатором нового бычьего цикла на рынке.
Ранее аналитики Bloomberg Intelligence оценивали вероятность того, что SEC одобрит ETF в начале января 2024 года, в 90%.
В начале ноября аналитики Bernstein также указывали, что ожидают одобрения биткоин-ETF в первом квартале 2024 года и роста стоимости первой криптовалюты до $150 тыс. к 2025 году.
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