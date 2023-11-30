Майк Новограц прогнозирует, что цена биткоина может вырасти до $69 тыс. за год

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По словам предпринимателя, катализатором такого роста может выступить потенциальное одобрение биткоин-ETF со стороны Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).

Новограц считает, что в течение года после начала торгов биткоин-ETF может привлечь несколько миллиардов долларов инвестиций. Он также отметил, что неопределенность на фоне предстоящих президентских выборов в США в 2024 году будет способствовать росту цифровых активов.



Глава Galaxy Digital уже неоднократно заявлял, что ожидает принятия криптовалют со стороны институциональных инвесторов благодаря одобрению биткоин-ETF, а его собственная инвестиционная компания совместно с Invesco сама планирует запустить такой фонд.

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Напомним

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20 ноября аналитики Bloomberg предсказали, что рынок спотовых биткоин-ETF может привлечь до $100 млрд от таких крупных инвестиционных фондов, как BlackRock, Fidelity и Invesco.

По данным экспертов, одобрение биткоин-ETF со стороны Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) позволит инвестиционным гигантам разместить часть своих средств на рынке криптовалют.



Сразу несколько крупных институциональных игроков уже подали заявки на биткоин-ETF. Запуск этих инвестиционных продуктов считается в криптосообществе катализатором нового бычьего цикла на рынке.

Ранее аналитики Bloomberg Intelligence оценивали вероятность того, что SEC одобрит ETF в начале января 2024 года, в 90%.

В начале ноября аналитики Bernstein также указывали, что ожидают одобрения биткоин-ETF в первом квартале 2024 года и роста стоимости первой криптовалюты до $150 тыс. к 2025 году.